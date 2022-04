अररिया: बिहार में भाकपा माले ने रविवार को विरोध दिवस (CPI ML Observed Protest day) मनाया. पूरे प्रदेश में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के अंदर माले विधायकों के साथ किये गए दुर्व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इसी क्रम में अररिया बस स्टैंड से चांदनी चौक तक जुलूस निकालकर, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

ये भी पढ़ें- मार्शल आउट के बाद वाम विधायकों का धरना प्रदर्शन, कहा- 'मांगों पर विचार नहीं किए जाने तक आंदोलन रहेगा जारी'

माले कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार विधानसभा के अंदर लोकतंत्र शर्मसार हुआ है. कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर हमारे प्रतिनिधि ने जनता के वाजिब सवालों पर चर्चा की मांग की और राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था का सवाल उठाया तो क्या बुरा किया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष को गंभीरता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तानाशाही का रवैया अपनाया.

माले विधायकों से दुर्व्यवहार मामले में विरोध प्रदर्शन: भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बताया कि, भाकपा-माले विधायक दल 31 मार्च को बिहार विधानसभा में राज्य में गिरती कानून-व्यवस्था, माॅब लिंचिंग, दलितों-अति पिछड़ों पर बर्बर सामंती हमले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा प्रचार आदि विषय पर विधानसभा के अंदर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, क्योंकि उस दिन सदन का अंतिम दिन था. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल किया. विधायकों को अपमानित किया. सभी एमएलों को जबरदस्ती उठाकर बाहर भिजवा दिया गया. यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. इसी को लेकर माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के इस रवैये का विरोध, सड़क से सदन तक रहेगा.

मार्शल ने माले सदस्यों को सदन से बाहर निकाला था: गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session of Bihar Assembly) के अंतिम दिन, माले के सदस्यों ने बिहार में लॉ ऑर्डर (CPIML MLAS Uproar Over Law And Order In bihar assembly ) को लेकर जमकर हंगामा किया गया था. पहले सदन के बाहर हंगामा किया गया, फिर कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के अंदर वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे थे. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Assembly Speaker Vijay Sinha) के समझाने पर भी माले के सदस्यों ने हंगामा समाप्त नहीं किया. अंत में विजय सिन्हा ने माले सदस्यों पर नाराजगी जताते हुए, कड़ी चेतावनी दी और उसके बाद भी नहीं मानने पर मार्शल के माध्यम से सभी माले सदस्यों को विधानसभा से बाहर (cpiml mlas out from bihar assembly by marshall ) निकाल दिया था.

ये भी पढ़ें- 'बिहार में योगी मॉडल' की मांग पर BJP से JDU और RJD की राय जुदा, विशेषज्ञों ने कहा- क्राइम रोकने के लिए अपनाने में हर्ज क्यों?

ये भी पढ़ें- CPI (ML) के विधायक सुदामा प्रसाद की बिगड़ी तबीयत, एंबुलेंस से भेजा गया अस्पताल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP