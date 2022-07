पटना: प्रदेश में दिन पर दिन अपराध का ग्राफ (Crime In Bihar) बढ़ता ही जा रहा है. राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है. ताजा घटना में थाना के महज कुछ ही दूरी पर दिनदहाड़े बुलेट सवार युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल (Youth Shot By Criminals In Patna) कर दिया. पूरी घटना राजधानी पटना से सटे रानीतलाब थाना के बगल में कनपा पुल के पास की है. जानकारी के अनुसार, दाउदनगर निवासी राजेश कुमार त्रिपाठी अपने बुलेट से पटना से अपने घर दाउदनगर जा रहा था.

ये भी पढ़ें- मसौढ़ी में जमीन विवाद में अधेड़ को मारी गोली, पीएमसीएच रेफर

अपराधियों ने युवक के मुंह में मारी गोली : इस दौरान अपराधियों ने कनपा पुल के समीप घेरकर राजेश कुमार त्रिपाठी को गोली मार दी. मौका-ए-वारदात से हथियार लहराते हुए फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है. जहां युवक की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है. फिलहाल डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जख्मी को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है.

घायल की हालत नाजुक : इधर गोली लगने के बाद बुलेट सवार युवक रोड पर कुछ देर तक खड़ा रहा और मदद की गुहार लगाने लगा. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही रानितलाब थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं इस पूरे मामले पर रानितलाब थानाध्यक्ष विमलेश कुमार ने बताया कि बुलेट सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है.

'घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है. हालांकि घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. घायल युवक के परिजनों की तरफ से थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.' - विमलेश कुमार, रानितलाब थानाध्यक्ष