पटना: राजधानी पटना में शराब तस्कर गिरफ्तार (Liquor Mafia in Patna) हुआ है. आरोपी के पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब भी बरामद हुई (Youth Arrested with Alcohol in Patna) है. पुलिस ने युवक को बुद्ध स्मृति पार्क से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि युवक डांकबंगाल की तरफ से स्कूटी पर सवार होकर आ रहा था. उसी वक्त कोतवाली थाने के सिपाही ने उसे रोककर चेक किया तो उसके पास शराब की बोतलें मिली. यही नहीं उसने अपने बदन पर भी शराब की बोतलें लपेटकर रखी हुईं थीं. राजधानी के अंदर शराब की तस्करी की तस्वीरों ने पटना पुलिस को बेपर्दा कर दिया.

ये भी पढ़ें- छापेमारी करने गई पटना पुलिस पर शराब माफियाओं का हमला, हथियार छीने

मिली जानकारी के अनुसार युवक के पास से शराब बरामदगी के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, मनोज कुमार नाम के शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल आम दिनों की तरह पटना बुद्ध स्मृति पार्क के पास आए दिन की तरह चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान लाल रंग की स्कूटी से पटना के डाकबंगला की तरफ जा रहे एक युवक को मौके पर मौजूद सिपाहियों को कुछ शक हुआ. स्कूटी पर सवार मनोज कुमार को रूकवा कर मौके पर मौजूद कोतवाली थाने के सिपाहियों ने चेक किया तो मनोज की स्कूटी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई.

मनोज के कमर पर लपेटकर रखी गई शराब पुलिसकर्मियों ने बरामद की. मनोज की गिरफ्तारी के बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने उसके द्वारा बताए गए कई ठिकानों पर छापेमारी की. इसके बावजूद पुलिस को शराब की खेप बरामद नहीं हुई. हालांकि लगातार पटना के कोतवाली थाने में गिरफ्तार मनोज से उसके सिंडिकेट के बारे में पुलिसकर्मी पूछताछ करने में जुटे हुए हैं.

ये भी पढ़ें- पटना में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, दानापुर और खगौल पुलिस ने की कार्रवाई

ये भी पढ़ें- पटना में शराब के नशे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP