पटना: बिहार पुलिस शराबबंदी को सख्ती से लागू करवाने को लेकर लगातार शराब सेवन करने वालों और कारोबारियों पर कार्रवाई (Action On Liquor Smugglers In Bihar) कर रही है. इसी कड़ी में पटना पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड स्थित सरस्वती अपार्टमेंट से शराब पीते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार (Software Engineer Arrested With Alcohol) किया है.

गिरफ्तार युवक उसी अपार्टमेंट का रहने वाला है और बेंगलुरू में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर पदस्थापित है. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को अपार्टमेंट में शराब पार्टी करने की सूचना मिली थी, जिसमें कई वीआईपी के संबंधी मौजूद थे. पुलिस ने मौके पर पहुंच चार लोगों को पकड़कर थाने ले आयी, लेकिन चार में से तीन लोगों में शराब की पुष्टि नहीं हुई. जबकि निखिल दीप नाम के युवक को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार चारों हर दिन जाम छलकाते हैं. लेकिन वीआईपी के संबंधी होने के कारण उनपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. कोतवाली थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शराब पार्टी होने की सूचना पर पुलिस सरस्वती अपार्टमेंट में पहुंची थी. जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखिल अपार्टमेंट की पार्किंग में शराब पी रहा था, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है. इस दौरान तीन अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनमें शराब की पुष्टि नहीं हुई है.

