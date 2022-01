पटना: राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना इलाके के रहने वाले एक युवक का (Viral Video Case In Patna) वीडियो शनिवार को बड़ी तेजी के साथ सोशल साइट पर वायरल हुआ था. जिसमें युवक हाथों में (Youth Viral Video With Weapon In Patna) हथियार लेकर गाना गा रहा है. वहीं, दूसरी ओर हथियार दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश भी कर रहा है. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी ने युवक को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था. जिसको लेकर रविवार की सुबह आरोपी युवक को (Youth Arrested In Viral Video Case At Patna) मीठापुर से जक्कनपुर थाना की पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तारी के बाद इंटर में पढ़ने वाले आरोपी ने बताया कि, जिस हथियार को उसने सोशल साइट के वीडियो पर अपलोड किया था, वह हथियार उसे गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के कच्ची तालाब के पास सड़क पर गिरा हुआ मिला था. जिसे लेकर उसने वीडियो बनाकर अपने सोशल अकाउंट के साइट पर अपलोड कर दिया. आरोपी ने कहा कि, उससे यह बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वो सजा भुगत रहा है.

वहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिजन थाने पहुंचकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करने की हर जुगत लगाते नजर आए. हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर जक्कनपुर थाना प्रभारी ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. दूसरी ओर वीडियो में दिख रहे हथियार को भी जक्कनपुर थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया है. वीडियो में दिख रहा देसी कट्टा के साथ पुलिस ने एक जिंदा कारतूस और जिस मोबाइल से इस वीडियो को बनाया गया था उसे भी जब्त कर लिया है.

