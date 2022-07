पटना: राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है. बिहार के विधायकों के लिए बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की व्यवस्था की गई है. सभी 242 विधायक वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार (BJP MLA Mithilesh Kumar) एंबुलेंस से वोट डालने पहुंचे. दरअसल, वह गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज भी चल रहा है. जिस वजह से वह एंबुलेंस से वोट डालने पहुंचे.

एंबुलेंस से वोट डालने पहुंचे मिथिलेश कुमार: मिथिलेश कुमार को स्ट्रेचर पर (Mithilesh Kumar arrived to cast his vote by ambulance) विधानसभा के अंदर बनाए गए बूथ पर ले जाया गया. वोट डालने के बाद मिथिलेश कुमार ने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है लेकिन यह तो द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट डालना था और देश के प्रथम नागरिक के लिए वोट डालना अपने आप में महत्वपूर्ण है. इसलिए किसी भी तरह से विधानसभा पहुंचा हूं.

राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के 56 सांसद लेगें हिस्सा : राष्ट्रपति चुनाव में बिहार के कुल 56 सांसद हिस्सा लेगें और विधायकों की संख्या 243 है. वोट के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जदयू की भूमिका भी अहम है. बिहार के एक विधायक का वोट वैल्यू 173 है. इस हिसाब से देखें तो विधायकों का वोट वैल्यू 42,039 है. वहीं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद का वोट वैल्यू 700 है. बिहार में 56 सांसद हैं, इसलिए सांसदों का वोट वैल्यू 39,200 है. बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 81,230 वोट हैं. वोट के लिहाज से एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है. जदयू, बीजेपी, हम और रालोजपा का वोट मिला दें, तो कुल मिलाकर 55,398 वोट होते हैं. दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो, महागठबंधन के पास कुल मिलाकर 24,130 वोट है और इसमें अगर एआईएमआईएम के 5 विधायकों का वोट जोड़ दिया जाए तो विपक्ष के पास वोटों की संख्या 24,968 हो जाती है. अब एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं.

