मसौढ़ी: मसौढ़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां कार और बाइक की टक्कर (road accident in Masaurhi) हो गयी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत (Two killed in road accident in Masaurhi) हो गयी. इस हादसे से गुस्साए लोगों ने NH-83 को जाम कर दिुया. इसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. यह हादसा मसौढ़ी थाना क्षेत्र के नदौल गांव के समीप NH-83 पर हुआ.

मृतकों की पहचान जहानाबाद जिसे के काको पाली थाना अंतर्गत बीबीपुर गांव के रहने वाले राजीव रंजन विद्यार्थी तथा जहानाबाद के सलेमपुर गांव की रहने वाली कांति देवी के रूप में हुई है. गुस्साए लोग शव के साथ सड़क पर कर प्रदर्शन करने लगे. इसके चलते करीब 3 घंटे से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. प्रदर्शनकारी मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे. लोगों ने बाइक को टक्कर मारने वाली कार को पकड़ लिया. लोगों ने उस के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिये.

