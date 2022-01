पटना: पूरे देश में मंगलवार को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (12th National Voters Day) मनाया जा रहा है. इसी को लेकर पटना के मसौढ़ी (Awareness Campaign On National Voters Day In Masaurhi) अनुमंडल में भी मतदाताओं के बीच जागरुकता अभियान चलाया गया. इस दौरान मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया. इसके अलावा (Awareness Campaign At All Polling Stations of Masaurhi) मसौढ़ी अनुमंडल के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को मतदान को लेकर जागरूक भी किया गया है.

ये भी पढ़ें- Patna Crime News: घर से गायब युवक का शव खेत में मिला, सिर में गोली के निशान

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता दिवस मनाया जा रहा है. इस दौरान सभी मतदाताओं को शपथ दिलाई जा रही है कि वे मतदान संबंधित कार्य को निष्ठा पूर्वक करेंगे, मतदाताओं को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे. लोकतंत्र को मजबूत करने में हर नागरिक अपना योगदान दे सकें. ऐसे में मसौढ़ी अनुमंडल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है. सभी प्रखंडों के तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई है.

वहीं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान कार्य में बतौर बूथ लेवल पर मतदाताओं को जागरूक किया गया. उन्हें जागरुकता कार्यक्रम के दौरान कर्तव्यों को याद दिला गया. इस दौरान मतदाताओं को लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जागरूक होने की जानकारी दी गई. जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकें. 12 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चलाया गया जागरूकता अभियान

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व कर्मियों को पुलिस मेडल, 2 आईपीएस को राष्‍ट्रपति पदक

इस दौरान मसौढ़ी अनुमंडल के अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा एवं निर्वाचन पदाधिकारी राजू कुमार ने सभी पदाधिकारी और अधिकारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई है. इसके अलावा मसौढ़ी अनुमंडल के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं के बीच मतदान करने की अपील की गई और लोगों के बीच जागरुकता अभियान चलाया गया.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP