पटना: बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या (Number of Corona Infected in Bihar) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके साथ ही अब इस महामारी का घातक रूप एक बार फिर देखने को मिल रहा है. पटना एम्स में इलाज के दौरान एक 21 वर्षीय युवक समेत दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत (Corona Infected Died in Patna AIIMS) हुई है. वहीं, 10 नए कोविड-19 मरीज को भर्ती किया गया है.

पटना एम्स में 10 नए कोरोना मेरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पटना एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि शिवपुरी कॉलोनी भागलपुर निवासी 21 वर्षीय रितिक कुमार, पूर्णिया निवासी 59 वर्षीय देव ज्योति बोस की मौत कोरोना के इलाज के दौरान हो गई.

इसके अलावा दो लोगों को कोरोना से स्वस्थ्य हो जाने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है. शनिवार की देर शाम तक एम्स आइसोलेशन वार्ड में कुल 39 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था. पटना एम्स में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही हैं.

बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए पाबंदियों के बाद भी वायरस तेजी से फैल रहा है. कोविड के रोज रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिल रहे ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में 4526 नए मरीज मिले हैं.

बिहार की राजधानी पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है. यहां रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है. बीते 24 घंटे में अकेले पटना में 1956 नए मामले सामने आए हैं. संक्रमित पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की कोविड टेस्ट की जा रही है.

सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि बड़ी संख्या में बच्चे भी संक्रमण की जद में आ रहे हैं. पटना में शनिवार को मिले कुल 1956 मामलों में 70 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 17 साल से कम है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है.

