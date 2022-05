पटना: पटना-दानापुर मंडल के पटना-किउल रेलखंड पर बड़हिया में स्थानीय लोगों का आंदोलन (Agitation at Barhiya Station) पिछले 12 घंटे से जारी है. ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है. इसके कारण पूर्व मध्य रेल ने पटना-मोकामा-किउल रेलखंड पर 29 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया‌ है. 14 ट्रेनें रद्द (Train canceled due to agitation at Barhiya station) की गई हैं. रविवार सुबह से ही सैंकड़ों लोग रेल पटरी पर तंबू तानकर प्रदर्शन कर रहे हैं. रात होने के बाद भी सैंकड़ों आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी है. रेलवे ट्रैक पर लोग जमे हुए हैं.

मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी : प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल के पहले जितनी ट्रेनों का ठहराव बड़हिया स्टेशन था, उसका स्टॉपेज पुनः बहाल किया जाये अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल के कई अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात की लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. आंदोलन जारी है. इसके कारण बड़हिया स्टेशन के निकट अन्य स्टेशनों पर कई ट्रेनें दिनभर खड़ी रहीं. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

हेल्पलाइन नंबर जारी: रेलवे ने पटना-झाझा मेमू, पटना-पाटलिपुत्र मेमू, पाटलिपुत्र-बरौनी मेमू, झाझा-पटना मेमू, पटना-झाझा मेमू, पटना-किउल मेमू, सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस, कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस, सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस, जसीडीह-पटना एक्सप्रेस को 22 मई को रद्द कर दिया गया. 23 मई को जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस, किउल-पटना 03267, किउल-मोकामा 03209, मोकामा-जसीडीह मेमू स्पेशल 03572 को रद्द किया गया है. यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे की ओर से 9264444935, 7759070004 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.

