छपरा: सिवान के छपरा रेल सेक्शन (Chapra Rail Section) पर एकमा स्टेशन के पश्चिमी छोर पर मालगाड़ी की 4 बोगियां डिरेल (Four Wagons of Goods Train Derail in Saran) हो गईं. हादसे के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया. गोरखपुर और वाराणसी रेलमंडल अलर्ट मोड में आ गया. जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी सिवान से छपरा जा रही थी. जैसे ही मालगाड़ी एकमा स्टेशन के पश्चिमी ढाला के पास पहुंची दो हिस्सों में बंटकर डिरेल हो गई. एकमा स्टेशन मास्टर ने इस बात की सूचना गोरखपुर और वाराणसी कंट्रोल को दी. मैसेज पास होते ही रेलवे के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए.

'एकमा में मालगाड़ी डिरेल होने से डाउन लाइन बाधित है. तत्काल प्रभाव से आपातकाली दुर्घटना यान एकमा पहुंच रही है. मालगाड़ी में चीनी लदा हुआ था. घटनास्थल पर डीआरएम सहित अन्य बड़े पदाधिकारी पहुंच रहे हैं. जांच के बाद डिरेल होने के कारणों का पता चल पाएगा.' : अशोक कुमार, जन संपर्क पदाधिकारी, वाराणसी रेल मंडल

छपरा में रेल हादसा: बताया जा रहा है कि एकमा रेलवे स्टेश के पश्चिमी रेलवे ढाला क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ. हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. छपरा रेलवे स्टेशन से लेकर हाजीपुर स्टेशन तक के कर्मचारी अलर्ट मोड में आ गए. मालगाड़ी डिरेल होने के बाद सिवान छपरा रेलखंड पर आवागमन बाधित हो गया. इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है. फिलहाल रेलवे प्रशासन में हड़कंप का माहौल है. रेल यात्रियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. रेल प्रशासन ने लंबी दूरी की गाड़ियों को रूट डायवर्ट करके बलिया वाराणसी के रास्ते चलाया जा रहा है. कई स्टेशनों पर ट्रेनें कई घंटे से रुकी हुईं हैं.

मालगाड़ी की 4 बोगी पटरी से उतरी: गौरतलब है कि शनिवार को भी वाराणसी छपरा रेलखंड पर वाराणसी सिटी स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी के डिरेल हो गए थे. उस वक्त भी ट्रेन के डिरेल होने से छपरा-वाराणसी रेलखंड लगभग 4 घंटे तक बाधित रहा. रेलवे अधिकारियों ने जल्द ही मालगाड़ी को हटाकर रेलवे ट्रैक पर यातायात बहाल किया. फिलहाल आज डिरेल हुई मालगाड़ी को पटरी पर लाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है.

