पटना: बिहार में नीतीश कुमार आठवीं बार सीएम और तेजस्वी यादव बिहार डिप्टी सीएम बन गए (Tejashwi Yadav Becomes Deputy CM Of Bihar) हैं. कार्यकर्ताओं को जैसे ही यह सूचना मिली कि तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ले ली, उन्होंने मिठाईयां बांटने के साथ ही जमकर नारेबाजी करनी (RJD Workers Celebrated In Patna) शुरू कर दी. इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह काफी वक्त से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे. वैसे तो राजद प्रदेश कार्यालय में आज की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गहमागहमी सुबह से ही थी लेकिन सबकी नजरें 2:00 पर टिकी हुई थी क्योंकि 2:00 बजे ही शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में आमंत्रित किया गया था. और जैसे ही तेजस्पवी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, राजद कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे.

RJD कार्यकर्ताओं में जश्न : राजद पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन और अन्य कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों को जाहिर किया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अभी तो बिहार की बारी है, लेकिन जल्द ही नीतीश कुमार को हम लोग दिल्ली भेज देंगे. इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह काफी वक्त से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे. क्योंकि बीजेपी के साथ जब जदयू की सरकार थी तो उनकी आवाज मंद पड़ गई थी. अब राजद चुकी सरकार में आ गई है तो उनको उनकी आवाज वापस मिल गई है. जश्न में शामिल राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि- 'यह तो होना ही था यह बिहार की जनता की आशा के अनुरूप हुआ है. सूबे का और तेजी से विकास होगा और बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस आएगी.'

बिहार में महागठबंधन की सरकार : गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है. राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2014 में आने वाले, 2024 में रहेंगे तब ना.