पटना: राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) को जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेता बयान दिए जा रहे है. इसी क्रम में राजद विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादल को अपना वारिस बना देंगे. राजद (Rashtriya Janata Dal) के विधायक भी इस बात से पूरी तरह सहमत दिखते हैं कि तेजस्वी यादव वो चेहरा हैं जिसे बिहार के युवा काफी पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह आगे कदम बढ़ा चुके हैं, वो देश की राजनीति में आगे बढ़ेंगे. वो आगे बढ़ चुके हैं, देश की जनता भी उनके साथ होगी.

'अब जब मुख्यमंत्री पैर आगे बढ़ा दिए हैं तो फिर सोचना क्या है, अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है तो उसमे क्या दिक्कत है. आखिर तेजस्वी यादव ही असली वारिस हैं. जिस तरह से उपमुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं. जिस तरह से काम हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही निर्देश में सब कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में बहुत बड़ी राजनीतिक समझ है. वह देश की राजनीति में पूरी तरह से फिट बैठते हैं. उन्होंने आगे कदम भी बढ़ा दिया है, अगर ऐसे हालात में कोई कुछ कह रहा है तो उसे भी सोचना चाहिए.' - रीतलाल यादव, राजद विधायक

'नीतीश जी तेजस्वी को वारिस बनाएंगे' : इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव को राजनीतिक वारिस मानते हैं. इस तरह से अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति को संभालने का काम करेंगे. कुल मिलाकर देखे तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान आने के बाद राजद के विधायक तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं.

तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए राजद MLA बेचैन : राजद के विधायकों का साफ-साफ कहना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो तेजस्वी यदाव हैं. क्योंकि बिहार के युवाओं का वो पसंद है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार इस बातों को कह चुके हैं इसीलिए अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे. विधायको का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वह देश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे.

जगदानंद के बयान पर सियासत गर्म : गौरतलब है कि बिहार का सियासी पारा फिर से गरमा गया है. ऐसा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद हुआ. जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजद नेता ने कहा कि 'देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2023 तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे (Tejashwi Yadav will become CM of Bihar in 2023).