पटना: राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान दिया कि 2023 में उनकी ताजपोशी हो जाएगी. इसको लेकर जदयू के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे (JDU Is Not Responding To Jagdanand Statement) हैं. जैसे लगता है कि पार्टी ने अभी क्या बोलना चाहिए वह तय नहीं किया है. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) कह रहे हैं, जगदानंद सिंह का जवाब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष देंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसे बयानों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं.

ये भी पढ़ें- शिवानंद तिवारी बोले- नीतीश जी आश्रम खोलने से पहले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए

जगदानंद के बयान पर JDU प्रतक्रिया नहीं दे रही है : जदयू मंत्री अशोक चौधरी का भी कहना है कि ऐसे बयानों को हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं और प्रदेश अध्यक्ष ही जवाब देंगे. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री तक जगदानंद सिंह के बयान पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं.



'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब 2024 में केंद्र में ताजपोशी होगी तब यहां तेजस्वी की ताजपोशी होगी लेकिन यह मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है. मैंने तो बयान भी नहीं देखा है. मैं तो क्षेत्र में था लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे भी मुख्यमंत्री बने रहे.' - सुमित सिंह, मंत्री

जगदानंद के बयान पर सियासत गर्म : मंत्री सुमित सिंह से जब पूछा गया कि क्या कोई डील हुई है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोगों को पता नहीं है. मैंने तो बयान भी नहीं देखा है, क्षेत्र में था लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) आगे भी बिहार का सीएम बने रहे. गौरतलब है कि बिहार का सियासी पारा फिर से गरमा गया है. ऐसा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद हुआ. जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजद नेता ने कहा कि 'देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2023 तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे (Tejashwi Yadav will become CM of Bihar in 2023).

"देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है. ऐसा लगता है कि 2023 तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे"-जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राजद

केंद्र की राजनीति में सक्रिय हाेंगे नीतीशः बता दें कि तेजस्वी यादव काे मुख्यमंत्री बनाये जाने काे लेकर पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी हाे रही है. राजनीतिक फिजा में यह बात नीतीश के एक बयान के बाद ही तेज पकड़ी. दरअसल नीतीश ने एक मौके पर तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आएं. इस बयान के बाद यह हवा चलने लगी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हाेंगे. राजद नेता शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश काे तेजस्वी को सत्ता सौंपकर आश्रम खोलने की सलाह दी थी.