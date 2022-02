पटना: राजधानी पटना में युवक की पुलिस कस्टडी में मौत (Youth Dies in Police Custody in Patna) से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर (Relatives Protested Over Death of Youth in Patna) दिया. मालसलामी थाना क्षेत्र के नुरदीगंज निवासी 40 वर्षीय युवक की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पोस्टमार्टम कराकर घर लौट रहे परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रख मालसलामी थाना का घेराव कर दिया. आगजनी कर जमकर प्रदर्श किया. मृतक के भाई सुनील कुमार शांति देवी ने कहा कि 20 फरवरी को पुलिस ने गंगा किनारे शराब के साथ उसे पकड़ा था. जहां पुलिस ने 20 हजार रुपये की मांग की.

वहीं, मृतक लाल बहादुर द्वारा पैसे नहीं देने पर पुलिस उसे थाना लाई और बेरहमी से पिटाई की. जहां उसकी हालत गम्भीर हो गई. पुलिस सुरक्षा में उसे इलाज के लिये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. लाल बहादुर की मौत पर भड़के परिजन पुलिस को युवक की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं. परिजनों का कहना है कि बेदर्दी से पिटाई से वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई. इस घटना से पुलिस प्रसाशन में भी हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग थाना का घेराव कर पुलिस प्रसाशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन से मुआवजे की मांग की.

गौरतलब है कि राजधानी पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के नुरदीगंज इलाके के रहने वाले 40 वर्षीय लाल बहादुर की पुलिस कस्टडी में मौत (Youth Died in Police Custody During Treatment At PMCH) हो गयी. मृतक की मां शांति देवी ने पुलिस के क्विक मोबाइल टीम पर बेटे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है. शांति देवी ने बताया कि 20 फरवरी को शराब के साथ पकड़े जाने पर उसकी काफी पिटाई की गयी थी, इस कारण उसकी मौत हो गयी.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

