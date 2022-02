पटना: राजधानी पटना में (Road Accident In Patna) एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है. फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के (Youth Died In Road Accident In PhulwariSarif) वाल्मी गेट के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. हालांकि, इस घटना में बाइक सवार एक अन्य छात्र बाल-बाल बच गया. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें कि, बाइक सवार युवक के अचानक डिस्क ब्रेक लगाने की वजह से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गया. इस हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान दीदारगंज के रामबाग के रहने वाले सुमित कुमार के रूप में की गई. सुमित अपने भतीजे कश्यप कुमार का रिजल्ट लाने के लिए शनिवार को वाल्मी स्थित डीएवी स्कूल जा रहे थे.

कश्यप कुमार वाल्मी डीएवी स्कूल में आठवीं क्लास का छात्र है. सुमित अपने भतीजे के साथ बाइक से वाल्मी गेट के पास पहुंचे ही थे कि डिस्क ब्रेक लगाने से उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और सुमित दूर जा गिरा और तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल डाला, जबकि उसका भतीजा कश्यप दूसरी तरफ गिरने से बाल-बाल बच गया.

वहीं, घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फुलवारीशरीफ थाने को हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया. इस हादसे के बाद सुमित के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

