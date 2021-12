पटना: कोरोना काल के बाद धीरे-धीरे प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो रहा है. हालांकि कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) और ओमीक्रॉन की आशंका के बीच साल 2021 की विदाई और नये साल के जश्न की जोरदार तैयारी की जा रही है. राजधानी पटना के होटल 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने और नये साल के जश्न की तैयारियों (31 December celebration in Patna) में लग गए हैं. विभिन्न होटलों में म्यूजिकल नाइट और डांस नाइट का आयोजन किया जा रहा है.

इसी कड़ी में रविवार को नेक्सस ग्रुप के संस्थापक प्रणव कुमार ने भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा (Bhojpuri Singer Rakesh Mishra) के साथ बाकरगंज स्थित रिपब्लिक होटल में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रिपब्लिक होटल में 31 दिसंबर की रात म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसमें राकेश मिश्रा अपने गानों से म्यूजिक का तड़का लगाएंगे. उन्होंने बताया कि साल 2021 की विदाई और 2022 के आगमन को लेकर होटल में पटना वासियों के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है. यहां खाने-पीने से लेकर मनोरंजन की बेहतरीन व्यवस्था की गई है.

प्रणव कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम में लोग डीजे, लैविस गाला डिनर, मॉकटेल और विशेष व्यंजनों का लुफ्त उठा सकेंगे. कार्यक्रम का आयोजन रात 8:00 बजे से शुरू किया जाएगा. भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता राकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से जो माहौल रहा है, ऐसे में नए साल का जश्न अपने आप में खास बन जाता है. लोगों को नए साल की शुरुआत करने का एक खुशनुमा माहौल मिलेगा.

उन्हें इस बात की खुशी है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए वह पटना में इवेंट कर रहे हैं. बिहार वासियों के बीच ही वह नए साल का जश्न मनाएंगे. लोगों को भोजपुरी में बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे. लोग यहां गीत-संगीत और डांस के माध्यम से सभी तनाव दूर कर नए साल का जश्न मनाएंगे.

