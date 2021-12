पटना: कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन (New variant of Corona Omicron) के संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने धावा दल का गठन किया है. धावा दल पटना की सड़कों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक (Awareness about wearing masks in Patna) किया जा रहा है. धावा दल के सदस्य लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाते हैं. लोगों को बताया जाता है कि बगैर मास्क पहने घर से निकलना उचित नहीं है.

इसके साथ ही जो लोग बिना मास्क मिलते हैं, धावा दल के सदस्य उनसे 50 रुपया फाइन के रूप में वसूलते हैं और उस व्यक्ति को मास्क दिया जाता है. पटना के डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा, वीरचंद पटेल पथ आदि क्षेत्रों में धावा दल की टीम की मौजूदगी रहती है. इस दल के सदस्य लोगों को कोरोना महमारी ओमीक्रॉन के प्रति जागरूक करते हैं.

जिला प्रशासन द्वारा गठित धावा दल में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात आलमगीर आलम का कहना है कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हम लोग बराबर जाते हैं. लोगों को समझाते हैं कि बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलें. ज्यादातर लोग हमारी सलाह मान भी रहे हैं. जो लोग कई बार कहने से नहीं मानते हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाता है और उन्हें मास्क उपलब्ध करवाते हैं.

