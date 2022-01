पटना: राजधानी पटना में शुक्रवार को बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स में लूट (Looted in SS Jewelers of Bakarganj of Patna) की घटना के बाद पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ की हिंदी भवन सभागार में पटना डीएम के साथ बैठक (Patliputra Sarafa Association Meeting with DM and SSP in Patna) हुई. जिलाधिकारी के सामने स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की. व्यापारियों का कहना था कि हालात यहां ये हो गए हैं कि कोई भी अपराधी आकर स्वर्ण व्यवसाईयों को लूटकर चला जाता है.

ये भी पढ़ें- बाकरगंज लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली, 14 करोड़ की ज्वेलरी और 4 लाख कैश की हुई थी लूट

स्वर्ण व्यवसाईयों ने कहा कि अगर जिलाधिकारी और इस बैठक में मौजूद एसएसपी को बैठक में मौजूद किसी व्यक्ति के द्वारा हथियार भिड़ा दिया जाए, तो कैसा लगेगा. ठीक वैसा ही माहौल आज सर्राफा व्यवसायियों के साथ है. हिंदी भवन सभागार में ढाई घंटे तक पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के व्यवसायियों और जिलाधिकारी के साथ-साथ पटना एसएसपी की बैठक हुई. जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान सर्राफा व्यवसाई संघ के लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं.

'मिले सुझाव को लेकर मुकम्मल गाइडलाइन बनाने के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. तो वहीं, पैंथर मोबाइल से मोबाइल गस्ती बढ़ाने के दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. पुलिस व्यवसाई संवाद प्रत्येक माह के पहले रविवार को आयोजित की जाएगी. प्रत्येक 2 महीने पर पाटलिपुत्र सर्राफा व्यवसाई संघ के साथ एक बैठक की जाएगी.' - डॉ चंद्रशेखर सिंह, पटना जिला अधिकारी.

सर्राफा व्यवसायियों ने जिलाधिकारी को बताया कि घटना के 45 मिनट तक वह पुलिस के आला अधिकारियों को कॉल करते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया गया. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने कहा कि अगर विलंब हुआ है तो जांच की जाएगी और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

'लूट कांड मामले में फिलहाल पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. उसकी निशानदेही पर पटना के अलग-अलग इलाकों में लगातार छापेमारी जारी है. जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.' - मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना एसएसपी

बताते चलें कि राजधानी (Crime in Patna) पटना के बाकरगंज में हथियारबंद 6 अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में हथियार के बल पर 14 करोड़ के आभूषण और 4 लाख कैश की लूटपाट (Crores Looted in Patna SS Jewelers Shop) कर ली थी. बिहार का सबसे बड़ा सोना मंडी माने जाने वाले पटना के बाकरगंज में सोना लूट की घटना के बाद व्यापारियों में काफी नाराजगी है. पटना का बाकरगंज सर्राफा बाजार पूरी तरह बंद (Bakarganj Gold Market Completely Closed in Patna) कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- Patna Gold Shop Loot Case: सर्राफा कारोबारियों ने DM ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन

ये भी पढ़ें- Patna News : पटना के बाकरगंज में बड़ी लूट, झोले में भरकर सोना और चांदी ले गए अपराधी

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP