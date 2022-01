पटना: बिहार में हत्या और लूट जैसी वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है. अन्य जिलों की बात तो छोड़िए राजधानी पटना ही सुरक्षित नहीं है. पटना के सबसे पॉश इलाके गांधी मैदान थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे हथियारबंद 6 अपराधियों ने एसएस ज्वेलर्स में हथियार के बल पर 14 करोड़ के आभूषण और 4 लाख कैश की लूटपाट (Crores Looted in Patna SS Jewelers Shop) की वारदात को अंजाम दिया है. यह बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट मानी जा रही है. कहीं ना कहीं लगातार घटनाओं में हो रही वृद्धि के बाद व्यवसायी वर्ग काफी चिंतित है.

20 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं (Criminal away from grip of Police in Patna) हो पाई है. दरअसल, राजधानी पटना के बाकरगंज जहां पर सैकड़ों की संख्या में ज्वेलर्स दुकान हैं. ऐसे में जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया था, सभी दुकानें खुली हुई थी और हर समय उस जगह पर हजारों की संख्या में लोग आवागमन करते रहते हैं. इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले इतने मजबूत है कि दोपहर में घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए.

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अपराधियों के भागने के क्रम में एक अपराधी आम लोगों के हत्थे चढ़ गया था, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया था. जहानाबाद के अपराधी साधु को पकड़ने में सफलता हासिल हुआ है. जिसने पुलिस को बताया है कि बाकरगंज के एसएस ज्वेलर्स दुकान में कुख्यात अपराधी रवि पेशेंट ने करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और उसके द्वारा तीन चार और अपराधियों के नाम बताए गए हैं.

रवि पेशेंट वही अपराधी है जो राजधानी पटना में पंचवटी ज्वेलर्स में हुए 5 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी लूट कांड मामले में गिरफ्तार हुआ था और 2019 में सिविल कोर्ट से पेशी के दौरान फरार हो गया था. पुलिस के अनुसार अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें चार अपराधियों की पुष्टि हुई है. वहीं, पटना एसएसपी के द्वारा सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

पाटलिपुत्र सर्राफा बाजार के अध्यक्ष विनोद सिंह ने पुलिस के रवैए पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार उन्होंने एसएसपी से कांटेक्ट करने की कोशिश की , लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है. उन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि राजधानी पटना ही नहीं बिहार शरीफ, नालंदा, गोपालगंज सहित कई जिलों में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं.

''सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व और जीएसटी का फायदा स्वर्ण व्यवसायी के द्वारा ही प्राप्त होता है. जब वह खुद ही सुरक्षित होकर व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को कैसे मुनाफा होगा. ऐसे में बिहार सरकार को व्यवसायियों की सुरक्षा प्रदान करवानी चाहिए. इस घटना के बाद स्वर्ण व्यवसायी हड़ताल पर रहेंगे और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी दुकानों की चाबी सौंप देंगे.''- विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा

