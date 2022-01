पटना: पटना एयरपोर्ट पर लगातार विभिन्न शहरों के लिए विमानों का परिचालन (Flight Operations at Patna Airport) किया जा रहा है. लगातार हजारों की संख्या में यात्री पटना पहुंच रहे हैं. पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच (Corona Test of Passengers at Patna Airport) भी की जा रही है. इस सिलसिले में लगातार यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं.

मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर आने वाले विमान में अगर हम बात करें तो 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जिसमें से, एक बेंगलुरु से आ रहा यात्री, दो दिल्ली से आये यात्री और दो मुंबई से आने वाले यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. गौरतलब है कि पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का आना लगातार जारी है. खासकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है.

पटना एयरपोर्ट पर कोरोना को लेकर सतर्कता दिख रही है. सीआईएसएफ के जवान हो या जिला प्रशासन एयरपोर्ट परिसर में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समय-समय पर जागरूक करते नजर आ रहे हैं. पटना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक रूल भी बदला गया है. भीड़-भाड़ की स्थिति नहीं बने एयरपोर्ट पर इस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

अन्य शहर से आनेवाले यात्रियो में भारी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं. सोमवार को भी 30 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं, मंगलवार को 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसको देखकर कहा जा सकता है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार में कहीं न कहीं अन्य शहरों से आनेवाले यात्रियो की भी भूमिका कुछ कम नहीं है.

बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर (Corona Third Wave In Bihar) की जद में बिहार भी आ चुका है. कोरोना के रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या अब लगभग 6 हजार के करीब पहुंच चुकी है. वहीं, राजधानी पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बना (Patna Corona Update) हुआ है. बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5908 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं अकेले पटना में 2529 संक्रमितों की पहचान हुई है.

