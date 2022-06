पटना: बिहार विधान परिषद के कार्यवाही (Proceedings Of Bihar Legislative Council) को आज राजद ने अग्निपथ योजना को लेकर बहिष्कार किया है लेकिन कांग्रेस के सदस्य परिषद की कार्यवाही में भाग लिए. अग्निपथ मुद्दे पर आज परिषद में विपक्ष की एकता नहीं दिखी. इस मामले पर कांग्रेस के विधान पार्षद मदन मोहन झा ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि को-आर्डिनेशन की कमी के कारण आज हम लोग सदन का बहिष्कार नहीं कर पाए, हम लोग अग्निपथ के विरोध में हैं और विधानसभा में हमने राजद का साथ दिया है. कांग्रेस विधान परिषद मदन मोहन झा ने कहा कि जबतक अग्निपथ योजना पर सदन में चर्चा नहीं होगी, हमारा विरोध जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की बैठक

'कांग्रेस मानती है कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है. कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करती रही है. देश के सभी विधानसभा क्षेत्र में भी हमने प्रदर्शन किया है. यहां को-आर्डिनेशन की कमी हुई है, लेकिन ऐसा कल से नहीं होगा. हम अपने सीएलपी लीडर से बात करेंगे और कल कांग्रेस भी सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगी और जब तक अग्नि पथ योजना पर सदन में चर्चा नहीं होगी, हमारा विरोध जारी रहेगा.' - मदन मोहन झा, कांग्रेस विधान पार्षद

मानसून सत्र का आज चौथा दिन : गौरतलब है कि बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र (Monsoon session of Bihar Legislature) का आज चौथा दिन है. आज प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद सरकार का उत्तर भी होगा लेकिन चर्चा में विपक्षी सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं. कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने अग्निपथ योजना (Agneepath Protest In Bihar) पर सदन में चर्चा नहीं कराए जाने के कारण विपक्ष की ओर से सदन के बहिष्कार की घोषणा की थी.

बिहार विधानसभा की कार्यवाही : बता दें कि बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है, जो 30 जून तक चलेगा. 5 दिनों के छोटे से सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से लगातार अग्निपथ योजना के साथ ही अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है. शांतिपूर्ण सत्र संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सर्वदलीय बैठक कर चुके हैं. विपक्ष छोटे मानसून सत्र, बिहार में उच्च शिक्षा के हालात, सुरक्षा, रोजगार सहित अन्य मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है. वहीं जदयू के सदस्यों का मंगलवार को सदन से गायब रहना भी चर्चाओं में रहा. इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की.

ये भी पढ़ें- Bihar Monsoon Session 2022 : विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित, विपक्ष का बहिष्कार

ये भी पढ़ें- विधानसभा का मानसून सत्र: सदन में सर्वश्रेठ विधायक के चयन पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथ JDU भी नदारद