पटना: बिहार में कोरोना विस्फोट (Corona Explosion in Bihar) की रफ्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है. बिहार के कई जिले हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं. बिहार सरकार की चिंता भी बढ़ गई है, नए वैरिएंट ओमिक्रोन को लेकर सरकार भी आशंकित (Fear of Corona Third wave in Bihar) है और सरकार तैयारियों में जुट गई है. राज्य में कुल 116 सक्रिय मरीजों की संख्या है.

बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 10 के नीचे आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है. आज की तारीख में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 116 तक पहुंच गई है. 24 घंटे में 1,06,036 लोगों की जांच हुई है. एक पखवाड़े पहले बिहार के 30 से ज्यादा जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए थे, लेकिन अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 20 के आसपास रह गई है.

राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है. पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 69 पहुंच चुकी है. पटना के अलावा गया में संक्रमित मरीजों की संख्या 11 है और मुंगेर में संक्रमित मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है. राज्य में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है.

बता दें कि बिहार में कोरोना का विस्फोट हुआ है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है. राज्य में एक युवक सहित 10 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है. गया में 7 लोग संक्रमित हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं. मुंगेर में भी एक साथ 11 संक्रमित मरीज एक ही दिन में मिले हैं. पहली लहर के दौरान भी मुंगेर में सबसे पहला संक्रमित मरीज पाया गया था और पूरे बिहार में संक्रमण फैला था. एक बार फिर खबर सामने आने के बाद बिहार में अफरा-तफरी मच गई है.

''बिहार में एक बार फिर संक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है. हम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कह रहे हैं. नए वैरिएंट का खतरा भी बना हुआ है. बिहार सरकार पूरे तौर पर तैयारियों में जुटी हुई है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. ओमिक्रोन बहुत तेजी से फैलता है, उसी हिसाब से हम लोग बिहार में तैयारी कर रहे हैं. दूसरे राज्यों में संक्रमण फैल रहा है और उसी का असर बिहार में भी दिख रहा है.''- प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

