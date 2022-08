पटना: बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बन गई है. नीतीश कुमार nitish kumar) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (tejashwi yadav) उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं. अब सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार (bihar cabinet expansion) पर है. इधर दलों में मंत्रियों को लेकर मंथन का दौर जारी है. इस दौरान कहा जा रहा है कि दोनों दल मंत्रिमंडल में जहां क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखेंगे, वहीं जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेंगे.

ए टू जेड फॉर्मूला के तहत बनेगा मंत्रिमंडल : सूत्रों का मानना है कि आरजेडी कोटे से सबसे अधिक मंत्री बनाए जाएंगे, इसके लिए संभावित नामों की सूची पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पास भेजी जाएगी, जहां अंतिम मुहर लगेगी. माना जा रहा है कि नई सरकार में यादव, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो सकती है. वैसे, आरजेडी मंत्रिमंडल विस्तार में 'ए टू जेड' नीति (rjd eyeing a to z formula) के तहत मंत्रिमंडल में सवर्णों को भी आरजेडी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है.

सूत्रों का कहना है कि जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ 12 मंत्री होंगे जबकि आरजेडी कोटे से उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ 15 मंत्री शपथ लेंगे. कांग्रेस को चार मंत्रीपद मिलने की संभावना है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) से एक मंत्री होगा. जेडीयू समर्थित निर्दलीय इकलौते विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है.

नए चेहरों को मिल सकता है मौका : माना जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है. सूत्र बताते हैं कि नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे शामिल होंगे जिन्हें अब तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है. जेडीयू के कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है. आरजेडी की तरफ से कैबिनेट में शामिल होने वाले ज्यादातर नए चेहरे होंगे.

विभागों की बात करें तो पिछली सरकार में जो विभाग बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास थी, वह विभाग आरजेडी को मिल सकता है. वैसे, सूत्र बताते हैं कि कुछ विभागों को लेकर पेंच फंस गया है. महागठबंधन के एक नेता हालांकि कहते हैं कि महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन जारी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है.

क्या है तेजस्‍वी का A to Z फॉर्मूला : पहले आरजेडी MY (Muslim Yadav) समीकरण के हिसाब से चल रही थी, जो उनके पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का फॉर्मूला था. लेकिन तेजस्‍वी की आरजेडी में A to Z ती फॉर्मूला. दरअसल तेजस्‍वी यादव लगातार इस फॉर्मूले पर लंबे समय से काम कर भी रहे हैं, वे खुद कहते है कि 'हम समाज के हर तबके को एकसाथ लेकर चलेंगे, इसलिए यह ए टू जेड पार्टी है.'

