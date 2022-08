पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद (BJP leader Tarkishore Prasad) ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दे रहे हैं निश्चित तौर पर वह गलत है. नीतीश कुमार अभी भी भ्रष्टाचारी के साथ ही गए हैं और जिन लोगों के साथ गए हैं उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं.

पढ़ें- बिहार में 16 अगस्त को हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार

'नीतीश का पीएम को लेकर दिया गया बयान अकल्पनीय': तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजद पर कई मुकदमे चल रहे हैं और जांच भी हो रही है. नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा. देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं. पीएम के खिलाफ नीतीश कुमार से ऐसे बयान की अपेक्षा कभी नहीं किये थे जो आजकल वो प्रधानमंत्री को लेकर बोल रहे हैं.

बिहार के आठवीं बार सीएम बनें नीतीश कुमार : बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है. राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने कहा कि 2014 में आने वाले, 2024 में रहेंगे तब ना.

'बीजेपी निरंतर करेगी जनता की सेवा': उन्होंने कहा कि हम लोग जो संकल्प और जिस वायदों को लेकर जनता के साथ गए थे और जनता ने इस तरह से मत देकर हमें सत्ता की चाबी दी थी. आज भी हम उसी वायदे के साथ मैदान में रहेंगे. जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी. बिहार में विपक्ष की भूमिका में लगातार सरकार को घेरने का काम करेंगे.

बोले तारकिशोर- बीजेपी पर लगे सारे आरोप गलत: जब उनसे पूछा गया कि सदन में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? तो उन्होंने कहा कि यह सब सदन शुरू होते ही घोषणा की जाएगी. फिलहाल जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है. ललन सिंह का आरोप हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सारे आरोप निराधार हैं. जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की कोशिश कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं की.

"नीतीश कुमार ने जनादेश को तार-तार किया. 2017 में भी वो महागठबंधन से अलग हुए थे और एनडीए के साथ आए थे. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन हो गए हैं. ऐसा लगा कि लालू के परिवार पर लगे आरोप खत्म हो गए हैं. इनके मन में जब भी प्रधानमंत्री का ख्याल आता है तो वो ऐसी बातें करते हैं."- तारकिशोर प्रसाद, पूव उपमुख्यमंत्री, बिहार

आरोप-प्रत्यारोप जारी: गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार ने तीसरी बार पाला बदला है. उन्होंने आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा. लेकिन बीजेपी खेमे की तरफ से नीतीश कुमार पर हमला तेज हो गया है. जिसका जवाब जदयू के तरफ से भी दिया जा रहा है. आरजेडी भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में मैदान में उतर गयी है. वहीं बीजेपी भी हमलावर है.

BJP के खिलाफ JDU के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग: सूत्रों ने कहा कि जदयू के पास 6 से अधिक कॉल रिकॉर्डिग (JDU Has More Than 6 Audio Recordings ) है, जिसे विधायकों ने खुद रिकॉर्ड किया है. उन कॉल रिकॉर्डिग (Evidence Against BJP) में एक खास पार्टी के नेताओं ने उन्हें करोड़ों रुपये के अलावा मंत्री बनाने का आकर्षक ऑफर दिया है. सूत्रों ने कहा, "नीतीश एक खास पार्टी का पदार्फाश करेंगे और देश को कड़ा संदेश देंगे कि उनकी सरकार का सफाया करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के खिलाफ हो रही साजिश की वजह से ही अपना फैसला बदला. उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपनी पार्टी को बचाने के लिए किया."