पटना: बिहार में बाढ़ का खतरा (Flood Threat in Bihar) बढ़ता जा रहा है. खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए राजधानी पटना से सटे बिहटा स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय में कमांडेंट सुनील कुमार सिंह (Commandant Sunil Kumar Singh) ने एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक किया. उन्होंने बाढ़ की पूरी तैयारियों की जानकारी ली. कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ को लेकर एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह (NDRF Teams Fully Prepared For Floods In Bihar) से तैयार हैं. जिसमें बिहार के किशनगंज, दरभंगा, सुपौल और गोपालगंज में सात टीमों को तैनात कर दिया गया है.

'नेपाल से आनेवाले पानी से कोसी, गंडक और कमला बलान नदियों का जल स्तर बढ़ गया है. जिससे पूरा उत्तर बिहार प्रभावित हो रहा है. बाढ़ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई बैठक में एनडीआरएफ भी शामिल हुआ था. जिसमें सातों टीमों को पूरी तैयारी के साथ किसी भी परिस्थिति में जान-माल को बचाने की जिम्मेदारी दी गयी है. हमारी टीमें केवल बाढ़ से हीं नहीं बल्कि सभी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार है. 14 टीमों का गठन किया गया है. जिसमें सात टीमों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात किया गया है. इसके अलावा सात में से दो टीमों को पटना के दीदारगंज स्थित एनडीआरएफ में रखा गया है और पांच टीमों को बिहटा स्थित एनडीआरएफ मुख्यालय में रखा गया है.' - सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट 9 वीं बटालियन एनडीआरएफ, बिहटा

बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराया : बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी काफी सहायता मिल रही है. इसके अलावा बिहार जिले के सभी डीएम से लगातार एनडीआरएफ संपर्क में है. कोई भी ऐसी घटना सामने आती है तो जानकारी मिलने के बाद तुरंत टीम को रवाना किया जा रहा है. गौरतलब है कि बिहार में आने वाले बाढ़ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) लगातार नजर बनाए हुए हैं और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने में जुटे हुए हैं. वहीं इसके अलावा बाढ़ को लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी तैयारियां की गई है. साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए तैयारी की जा रही है. इसके अलावा बाढ़ क्षेत्र के जिलों में डीएम को बाढ़ को लेकर नजर बनाकर रखने को कहा गया है.

बिहार के कई जिलों में बाढ़: गौरतलब है कि बिहार में कई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण जहां कई नदियां उफान (water level of rivers in bihar) पर हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इधर, जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. राज्य की प्रमुख नदियों में कोसी, कमला बलान और महानंदा कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कोसी जहां बसुआ और बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. वहीं कमला बलान झंझारपुर रेल पुल तथा महानंदा ढेंगराघाट में लाल निशान के ऊपर बह रही है. जिससे सूबे में बाढ़ के हालात बने हुए हैं.

