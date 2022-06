अररिया: अररिया में नूना नदी (Nuna River in Araria) का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया है. सिकटी के कई गांवों में पानी घुसने की (flood in Araria) खबर है. पानी की तेज धारा से सिंघिया जाने वाली सड़क कट गई है. जिले में लोहंदरा नदी भी उफान पर है. इसका पानी खेतों में घुस गया है. कुर्साकांटा प्रखंड के रहटमीना, सौरगांव, तमकुड़ा, पलासमणि समेत कई गावों के निचले इलाकों में पानी घुस गया है. जोकीहाट से बहने वाली बकराव और परमान नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है.

अररिया के कई गांवों में घुसा पानी : गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अररिया डीएम इनायत खान (Araria DM Inayat Khan) ने सिकटी प्रखंड स्थित नूना नदी के निर्माणाधीन तटबंध का जायजा (Under Construction Embankment of Nuna River) लिया था. दरअसल नदी में अचानक हुई जल वृद्धि से निर्माणाधीन तटबंध में कटाव शुरू होने लगा था. गौरतलब है बिहार में एक बार फिर से नदियां (Rising water level of rivers in Bihar) डराने लगीं हैं.

बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात : सूबे के कई जिलों में बाढ़ (Flood in Bihar) जैसे हालात अभी से ही देखने को मिल रहे हैं. एक बार फिर से लोगों के घर, खेत-खलिहान जलमग्न हो गए हैं. दरअसल बिहार में नदियों का जलस्तर (Water Level Of Rivers In Bihar) बढ़ रहा है. नेपाल ने जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया है. जिसके कारण कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है. वहीं बिहार में मानसून ने आफत को और बढ़ा दिया है. खासकर तराई इलाकों में लोगों का जीना अभी से मुहाल कर दिया है.

गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा : नेपाल के बुटवल समेत गंडक जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि (Gandak River Water Level Increased) शुरू हो गया है. गंडक (Gandak river in Bagaha) अब लोगों को डराने लगी है. वाल्मीकिनगर गण्डक बराज नियंत्रण कक्ष द्वारा नदी में 1 लाख 32 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. लिहाजा प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट कर दिया है.

