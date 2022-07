पटनाः बिहार में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित पीआईएल आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका (Mental Health And Medical Facilities In Bihar) पर सोमवार को पटना हाईकोर्ट ( Hearing In Patna High Court) में होने वाली सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर रही है. जनहित याचिका आकांक्षा मालवीय (PIL Of Akanksha Malviya ) की ओर से दायर की गई है.

पढ़ें- पटना HC के सरकार से पूछा- कब तक बिहार में ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना होगी

कोर्ट ने पूछा था कमियां और उसे दूर करने का उपाय बतायेंः कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को विस्तृत जानकारी देने को कहा था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में कमियों के संबंध में ब्यौरा देने को कहा था. साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव देने को कहा था.

केंद्र से मांगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कीम और फंड की जानकारीः मामले में कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंड में कमी आयी है, क्योंकि फंड का राज्य की ओर से पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े स्कीम और फंड के संबंध में जानकारी देने को कहा.

राज्य में डॉक्टर और हॉस्पिटल पर्याप्त नहींः पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया कि बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है. उसकी तुलना में राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं के बराबर है. कुछ अस्पताल, मनोचिकित्सक और नर्स है, जो कि पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि आम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और उसके समाधान के लिए राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है. केंद्र सरकार के स्कीम और फंड है, उसका भी राज्य में सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है.

कोइलवर में बनेगा 129 करोड़ से मानसिक आरोग्यशालाः अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्यशाला में 272 बेड का अस्पताल बनाया जाना है. इसकी लागत 129 करोड़ रुपए होगी और 3 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

पढ़ें- पटना के राजीव नगर में 'ऑपरेशन बुलडोजर' पर हाईकोर्ट की रोक