पटना: राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में आपसी रंजिश में फायरिंग (Firing in Mutual Enmity in Phulwari Sharif of Patna) का मामला सामने आया है. गोलीबारी में एक घायल शख्स की मौत भी हो गई है. महावीर कैंसर संस्थान के नजदीक पेट्रोल पम्प के पास ग्रिल दुकान में जमकर गोली-बारी की घटना में चंदन और विष्णुदयाल को गोली लगी है. जिसमें एक व्यक्ति घायल चन्दन कुमार की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- नितिन नवीन की JDU प्रवक्ता को नसीहत, कहा- 'ना भूलें मर्यादा.. नहीं तो बिगड़ सकती है बात'

मिली जानकारी के अनुसार, पटना के फुलवारीशरीफ में महावीर कैंसर संस्थान के नजदीक पेट्रोल पंप के नजदीक लिट्टी चोखा दुकान में जमकर गोलीबारी हुई है. जिसमें दो लोगों को गोली लगी है. इसमें से एक घायल चंदन कुमार उर्फ चन्ना की मौत हो गई. जबकि, विष्णु दयाल घायल बताए जा रहे हैं.

फुलवारीशरीफ में दिनदहाड़े फायरिंग में एक की मौत

बताया जा रहा है कि ये लोग एक दुकान में बैठे हुए थे. अपराधी आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी. एक के बाद एक लगभग 12 राउंड फायरिंग की गई. जिसमें, 1 गोली कमर के पास विष्णु दयाल को लगी. जबकि, तीन गोली चन्ना उर्फ चन्दन को लगी है. जिसमें से दो सिर में लगी थी. घायल अवस्था में उसे पीएमसीएच भेज गया. जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

बताया जाता है कि एक दिन पहले चंदन और विष्णु दयाल की बरहमपुर बगीचा में बिल्डर अमन कुमार से लड़ाई हुई थी. उसी के विवाद में इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है.

ये भी पढ़ें- Video: पिता नीचे कर रहे थे इंतजार, लोग करते रहे मना.. लेकिन लड़की ने ऊंची इमारत से कूदकर दे दी जान

ये भी पढ़ें- नालंदा में 8 लोगों की संदिग्ध मौत, 2 की हालत गंभीर, परिजनों ने कहा- 'शराब पीने से गई जान'

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP