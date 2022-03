पटना: पटना के मसौढ़ी में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा (Mahashivratri is Being Celebrated in Masaudhi of Patna) है. ग्रामीण इलाका धनरूआ के वीर ओरियारा में भव्य मेला का आयोजन किया गया. सरकारी तौर पर वैसे तो तीन दिवसीय मेला का आयोजन होता है लेकिन यह 15 दिनों तक मेला चलता है. करोना काल में पहली बार इस तरह का भव्य मेला का आयोजन किया गया है. जहां पर हजारों लोगों का हुजूम मेला में देखते बन रहा है. इस मेले में खासकर धान के लावा से बनी लाई आकर्षण का केंद्र बना है. इस मेले में इमारती लकड़ी से लेकर हर तरह के साजो-सामान की बिक्री होती है.

ये भी पढ़ें- Mahashivratri 2022: भोले की भक्ति में डूबे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बने गाड़ीवान, शिव बारात में हुए शामिल

महाशिवरात्रि पर्व पर लगने वाले इस मेले का इंतजार लोगों को महीनों से रहता है. काफी दूरदराज से लोग मेले का लुफ्त उठाने के लिए आते हैं. मेले में कई तरह के साजो सामान की बिक्री होती है. इस पूरे मेले का आकर्षण का केंद्र बिंदु धान के लावा और गुड़ से बनी लाई होता है. इसमें लकड़ी के सामान, पत्थर के सामान से लेकर खिलौने का बाजार, जादू सर्कस, झूला तमाम तरह की चीजें मेले में आकर्षण का केंद्र होता है. धान के लावा और गुड़ से बना लाई पूरे मेले का आकर्षण का केंद्र होता है जो कोई भी लोग मेले का लुफ्त उठाने आते हैं. वो लाई जरूर अपने घर ले जाते है. मेले की सुरक्षा को लेकर अंचलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. हर जगह पर दंडाधिकारी नियुक्त किये गये हैं.

बता दें कि पूरे बिहार में महाशिवरात्रि पर्व धूम-धाम से मनाया जा रहा है. जगह-जगह शिवजी की आराधना, पूजा करने के साथ-साथ जुलूस निकाले गए. हाजीपुर में भी शिव बारात निकाली गई. सैकड़ों झांकियां, लोगों का हुजूम, ढोल नगाड़े, उड़ते गुलाल के बीच भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई. खास बात ये रहे कि शिवजी का गाड़ीवान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai drove Lord Shiva bullock cart in Hajipur) बैलगाड़ी को हांकते हुए नजर आए.

ये भी पढ़ें- शिव आराधना का पर्व महाशिवरात्रि पर बन रहा पंचग्रही योग, जानें पूजा का मुहूर्त

ये भी पढ़ें- 4 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा विशेष संयोग, जानें पूजा का मुहूर्त

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP