पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी में बीते 24 दिसंबर से चल रहे विभिन्न पंचायतों के उप मुखिया का चुनाव संपन्न हो चुका है. बीते 24 दिसंबर से चल रहे 29 दिसंबर तक नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण (Elected Panchayat Representatives Oath in Masaurhi) और उप मुखिया, उपसरपंच का चुनाव (Election of Upsarpanch in Masaurhi) शांतिपूर्ण तरीके से मसौढ़ी, धनरूआ एवं पुनपुन प्रखंड में संपन्न हो चुका है. सर्टिफिकेट का वितरण कर दिया गया है.

बिहार पंचायत चुनाव के मसौढ़ी के 17 पंचायत, धनरूआ के 19 पंचायत और पुनपुन प्रखंड के 13 पंचायतों के नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है. हालांकि, इस बार शपथ ग्रहण के अलावा शराब सेवन नहीं करने का भी शपथ ग्रहण करवाया गया है. उसके बाद उप मुखिया और उप सरपंच का चुनाव कहीं निर्विरोध तो कहीं वोट के माध्यम से हुआ. सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराते हुए उप मुखिया का चुनाव कराया गया. प्रखंड प्रमुख का चुनाव अनुमंडल कार्यालय में 31 दिसंबर को होना है.

उपमुखिया सहित उपसरपंच का चुनाव संपन्न

'सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अनुमंडल सभागार में सबसे पहले सभी पंचायत समितियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी. शराब सेवन नहीं करने का भी शपथ करवाया जाएगा. उसके बाद प्रखंड प्रमुख का चुनाव वोटिंग के माध्यम से करवाया जाना है.' - अनिल कुमार सिन्हा, एसडीएम

मसौढ़ी प्रखंड के 17 पंचायतों के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण करवा दिया गया है. उसके बाद उप मुखिया, उपसरपंच का चुनाव हो चुका है. सबों के बीच प्रमाण पत्र वितरण कर दिया गया है. कई जगहों पर निर्विरोध तो कहीं लॉटरी सिस्टम से चुनाव संपन्न हुआ है.

