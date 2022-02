पटनाः जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) के द्वारा बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर दिए गए बयान (Lalan Singh On Alliance With BJP In Bihar ) के बाद सियासी तापमान बढ़ गई है. इसपर कांग्रेस ने कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, ललन सिंह के बयान से यह साफ हो रहा है. इस बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन में अब दरार आ चुका है, जो सामने देखने को भी मिल रहा है. जो स्थिति प्रदेश में बनी है, संभव है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की सरकार गिर जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेताओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है.

अगर बीजेपी से जेडीयू अलग होती है तो क्या कांग्रेस साथ देगी, इस सवाल के जवाब में प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस किसका साथ देगी या नहीं देगी इसका निर्णय आलाकमान लेगा. लेकिन पहले नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ें, तभी कांग्रेस कुछ कर पाएगी.

बता दें कि जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड जनसंपर्क अभियान तेज करने के साथ पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी. इसके फलस्वरूप 2027 में जेडीयू अप्रत्याशित मुकाम हासिल करेगी. उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में BJP के साथ JDU का गठबंधन परिस्थितिवश है. इसका मतलब यह कत्तई नहीं कि हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो वहां भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे. हम लोग मणिपुर में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं. आंध्रप्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा और हमारी पार्टी ने बराबर संख्या में सीट हासिल की.

बिहार में जेडीयू-बीजेपी रिश्ते को लेकर इससे पहले भी मतभेद उभरकर सामने आते रहे हैं. आपको याद होगा जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा कोटे के मंत्रियों को ठीक से काम नहीं करने देते हैं. भाजपा के सांसद ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे.

