पटना/बलिया- जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने का दावा (JDU Lalan Singh claims to win 5 seats in UP) किया है. उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly elections) में हमारी पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसमें से पांच सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को अपार समर्थन मिल रहा है. य​दि हम 2017 से ही प्रयास करते तो निश्चित रूप से 2022 का परिणाम और व्यापक होता.

ललन सिंह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड जनसंपर्क अभियान तेज करने के साथ पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी. इसके फलस्वरूप 2027 में जेडीयू अप्रत्याशित मुकाम हासिल करेगी. उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में BJP के साथ JDU का गठबंधन परिस्थितिवश है. इसका मतलब यह कत्तई नहीं कि हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो वहां भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे. हम लोग मणिपुर में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं. आंध्रप्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा और हमारी पार्टी ने बराबर संख्या में सीट हासिल की.

ये भी पढ़ें: पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा जदयू चलाएगा अभियान, सीएम नीतीश के जन्मदिन पर लगेगा ब्लड डोनेशन कैंप

उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बिहार बना दिया है. बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण मिला है. आज बिहार में जदयू की सरकार में विकास की बयार है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में ट्रिपल सी का मतलब करप्शन, कम्यूनल और क्राइम खत्म है. ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी ट्रिपल सी फॉर्मूले और जीरो टॉलरेंस पर काम करती है.

ये भी पढ़ें: JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बोले- सत्ता भोग के लिए बेचैन हैं तेजस्वी यादव

उन्होंने बिहार आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि देख लीजिये, बिहार की सड़कें यूपी जैसी नहीं हैं. बगैर नीतीश कुमार के बिहार मॉडल के यूपी का विकास संभव नहीं है. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल, सांसद कविता सिंह, राष्ट्रीय सचिव मनोज उपाध्याय, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी, युवा जदयू के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव सह पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मनोज उपाध्याय, बिहार के युवा जदयू नेता विकास पांडेय, फेफना विधानसभा प्रत्याशी अवलेश सिंह मौजूद रहे.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP