पटना: राजधानी पटना में भ्रष्टाचार नियंत्रण के मामले में विशेष निगरानी विभाग पटना (Special Monitoring Department Patna) द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है. 14 मार्च को विशेष निगरानी इकाई ने बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विजय कुमार तत्कालीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा के खिलाफ, माननीय निगरानी न्यायालय पटना में आरोप पत्र दाखिल किया गया (Chargesheet Filed against Municipal Executive Officer in Patna) है. बिहार में भ्रष्टाचार नियंत्रण (Corruption Control in Bihar) के लिए लगातार निगरानी विभाग, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में 18 जनवरी को विजय कुमार को रंगे हाथ 48,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया था.

विशेष निगरानी विभाग ने दाखिल किया आरोप पत्र: गौरतलब है कि विजय कुमार को 18 जनवरी 2022 को अपने कार्यालय नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा में 48,000 रुपए रिश्वत लेते हुए विशेष निगरानी इकाई टीम ने गिरफ्तार किया था. विजय कुमार अभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. 17 जनवरी 2022 को विजय कुमार के विरुद्ध विशेष निगरानी ने मामला दर्ज किया था. 14 मार्च 2022 को उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया है. इस मामले में त्वरित अनुसंधान और निर्धारित समय सीमा में जांच किया गया है. अभी और कई मामलों में विशेष निगरानी इकाई आरोप पत्र दिखिल करने के लिए ससमय कार्रवाई कर रही है.

घूस लेते कार्यपालक पदाधिकारी हुआ था गिरफ्तार: बता दें कि बिहार के शेखपुरा में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (Special Vigilance Unit) को बड़ी कामयाबी मिली थी. यूनिट ने विजय कुमार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बरबीघा को 48 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बरबीघा के द्वारा शंभू कुमार ठेकेदार से बिल क्लीयरिंग को लेकर घूस की मांग की गई थी. जिसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने यह कार्रवाई की थी.

नोट- इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- VIGILANCE DEPT. ( TO REPORT CORRUPTION) 0612-2217048 / TOLLFREE: 1064 / 1800110180

