पटना: मैथिली भाषा में किया गया यह संवाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (Bihar State Power Holding Company Limited) के सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा है जिसमें स्मार्ट 'बिजली दीदी' और स्टाइलिश 'वोल्टेज भैया' आसान शब्दों तथा क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब देकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepaid meter in Bihar) से जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं. बिहार के विद्युत उपभोक्ताओं को जागरूक (Awareness campaign for electricity consumers of Bihar) करने के लिए शुरू इस अनूठे कैंपेन को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला देश का पहला राज्य है.

दे रहे सवालों के जवाब: इसके फायदों को देखते हुए इसे पूरे देश में अपनाया जा रहा है लेकिन जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से कई तरह के सवाल भी रहते हैं. ऐसा ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ भी हुआ. इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी फैलीं. जैसे यह पुराने मीटर से तेज चलता है या इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है आदि-आदि. इसके मद्देनजर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए बीएसपीएचसीएल ने सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग शुरू किया. जागरुकता कैंपेन के तहत सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापनों में उपयोग के लिए युवाओं की पसंद के दो यूनिक कैरेक्टर 'बिजली दीदी' और 'वोल्टेज भैया' की परिकल्पना की गई.

वोल्टेज भैया: गोर लगई छी बिजली दीदी.

बिजली दीदी: खूब नीक रहू वोल्टेज भइया. कहू की बात.

वोल्टेज भैया: झा जी क स्मार्ट प्रीपेड मीटर क ल क एकटा सवाल छैन कि स्मार्ट मीटरक रिचार्ज कतैक तरीका स भ सकै छै.

बिजली दीदी: अहा मीटरक रिचार्ज 'बिहार बिजली स्मार्ट मीटर' एप के माध्यम से आसानी से कैल जाए सकै छी.

वोल्टेज भैया: आभार अहां क बिजली दीदी.

आप भी शांत कर सकते हैं अपनी जिज्ञासा: स्टाइलिश वोल्टेज भैया उपभोक्ताओं के मन में उठने वाले सवाल बिजली दीदी से पूछते हैं और स्मार्ट बिजली दीदी उसका आसान जवाब अपने अंदाज में देती हैं. दोनों कैरेक्टर्स का उपयोग ग्राफिक्स, कार्टून, ऑडियो और वीडियो आदि के रूप में किया जा रहा है. यह सवाल-जवाब हिंदी के साथ-साथ मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि में किया जा रहा है. इस कैंपेन में कहने को तो बिजली दीदी अपने वोल्टेज भैया की जिज्ञासा शांत करती हैं, लेकिन वास्तव में वे उपभोक्ताओं की आशंकाओं का निवारण कर रही होती है. यदि आपके मन में भी है स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ा कोई सवाल तो बीएसपीएचसीएल के ट्विटर एकाउंट @BiharEnergy को टैग करते हुए और हैशटैग #BijliDidi तथा #VoltageBhaiya का प्रयोग करते हुए ट्विटर पर पूछ सकते हैं.

स्मार्ट मीटर में बिहार आगे: वहीं, इस संबंध में ऊर्जा सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी संजीव हंस कहते हैं कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत की है. बाद में इसे पूरे देश में लगाने की शुरुआत हुई. बिहार में अभियान चला कर अब तक 5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं. इस मामले में भी बिहार सभी राज्यों से आगे है. स्मार्ट मीटर के लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनकी शंकाओं के समाधान में दो काल्पनिक कैरेक्टर 'बिजली दीदी' और 'वोल्टेज भैया' की शुरुआत की गयी है.

