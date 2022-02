पटना: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में एक बार फिर से आपराधिक घटनाओं में (Increase in Crime Incidents in Masaurhi of Patna) लगातार इजाफा हो रहा है. लोग अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं. ताजा आपराधिक वारदात में तारेगना डीह मुहल्ला और रहमतगंज के बीच पांच बच्चों को असामाजिक तत्वों द्वारा अगवा करने की कोशिश (Attempt to kidnap five children in Masaudhi) की गई. बच्चों के हल्ला करने पर स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से अपराधी बच्चों को अगवा करने में कामयाब नहीं हो पाए. बच्चों को सकुशल बचा लिया गया.

घटना की सूचना मसौढ़ी पुलिस के साथ-साथ परिजनों को भी दी गई. मिली जानकारी के अनुसार, सभी पांचों बच्चे मसौढ़ी प्रखंड के देवरिया गांव के हैं जो मसौढ़ी बाजार में एक बल्ला खरीदने आए थे. पांचों बच्चों को एक जगह कोने में बैठे देख असामाजिक तत्वों ने इन्हें गाड़ी पर जबरन बैठाने की कोशिश की लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा हल्ला मचाने पर सभी भाग निकले. पांचों बच्चों में अंकित कुमार पिता रविंद्र सिंह उम्र 12 वर्ष, सरोज कुमार पिता कमलेश बिंद उम्र 12 वर्ष, मनीष कुमार पिता संतोष चौधरी उम्र 13 वर्ष, साहिल कुमार पिता रंजीत कुमार उम्र 13 वर्ष, जितेंद्र कुमार पिता मोहन चौधरी उम्र 13 वर्ष शामिल हैं.

दिनदहाड़े 5 बच्चों को अगवा करने की कोशिश की खबर पूरे मसौढी बाजार में आग की तरह फैल गई. इस घटना के बाद लोग दहशत के माहौल में एक बार फिर से जीने को विवश हैं. मौके पर पुलिस पहुंच कर छानबीन में जुटी हुई है. गौरतलब है की मसौढ़ी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कुछ दिन पहले मसौढ़ी में एक युवक का शव बरामद (Youth Dead Body Found in Masaurhi from patna) हुआ था.

