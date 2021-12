नालंदा: बिहार के नालंदा में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसे में (Three People Died in Separate Accidents in Nalanda) तीन लोगों की मौत हो गई. गिरियक थाना क्षेत्र के काली विगहा के नजदीक सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार (Road Accident in Nalanda) हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई. मौत के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया.

ये भी पढ़ें- VIDEO: देखिए किस तरह मुजफ्फरपुर में आग बबूला हुए नीतीश कुमार, ये थी वजह..

मृतक की पहचान सोहसराय थाना के लोहगानी निवासी सीताराम पासवान के पुत्र गौतम कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि युवक अपने घर से राजमिस्त्री के साथ काम करने के लिए बस पर सवार होकर गिरियक गया था. जहां, बस से उतरने के बाद सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने युवक को कुचल दिया. मौके पर ही युवक की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. घटना से नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सोहसराय चौक करुणाबाग मोड़ पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया. सड़क जाम की सूचना मिलते ही सोहसराय थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद मौके पर पहुंच कर आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया.

अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत

दूसरी घटना बिंद थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव की है. जहां, युवक की डूबने से मौत हो गई. तीसरी घटना रहुई थाना क्षेत्र के देकपुरा की है. जहां, ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुबह घर से बाहर रेलवे ट्रैक किनारे जॉगिंग करने निकला था. जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. मृत युवक की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- वैशाली में रिटायर्ड BSF जवान के आवास पर NIA का छापा, नक्सलियों से सांठगांठ का है आरोप

ये भी पढ़ें- ETV भारत से बोले IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष- 'सभी निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए 5 बेड कराएंगे रिजर्व'

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP