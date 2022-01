नालंदा: बिहार के नालंदा में 15 जनवरी को हुए जहरीली शराबकांड में (Nalanda Poisonous Liquor death Case) 13 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में पूरे जिले के सभी थाना इलाके में (Excise Department Action In Nalanda) उत्पाद विभाग शराब को लेकर समकालीन अभियान चला रही है. जिसको लेकर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को छबिलापुर थाना के नुनसत बिगहा में कार्रवाई करते हुए एक (Liquor Seized From Poultry Farm In Nalanda) मुर्गी फार्म से 1400 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है और मुर्गी फार्म को सील कर दिया है.

बता दें कि, गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छबिलापुर थाना के नुनसत बिगहा में मुर्गी फार्म से लाखों मूल्य के डेढ़ सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है. हालांकि, छापेमारी में किसी की गिरफ्तार नहीं हो सकी है. उत्पाद विभाग इंस्पेक्टर विजय कुमार उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद के द्वारा कार्रवाई में 3132 बोतल में 1400 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई.

बरामद शराब की कीमत मार्केट में 19 लाख रुपये बतायी जा रही है. जहरीली शराब कांड के बाद उत्पाद विभाग की ये सबसे बड़ी सफलता है. फिलहाल पुलिस मुर्गी फार्म को सील करते हुए आगे कार्रवाई में जुट गई है. छापेमारी के बाद छबीलापुर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि, शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि नालंदा जहरीली शराब कांड में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले की मुख्य आरोपी सुनीता देवी उर्फ सुनीता मैडम और उसका पुत्र सूरज कुमार समेत 7 लोग गिरफ्तार किया गए हैं. एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जहरीली शराब कांड के बाद जिले में उत्पाद विभाग भी एक्शन मोड में काम कर रहा है और जिले के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है.

