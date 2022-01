नालंदा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में (Crime In Nalanda) अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पत्रकार हो या आमलोग यहां कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा. मामला जिले के हरनौत के जोरारपुर गांव के पास की है. जहां, बेखौफ अपराधियों ने विरोध में खबर छापने पर (Journalist Attacked for Publishing News) एक दैनिक अखबार के पत्रकार को (Journalist Shot In Nalanda) गोली मार दी. घायल पत्रकार को हरनौत पीएचसी में भर्ती कराया गया है.

जख्मी पत्रकार हरनौत थाना इलाके के जोरारपुर गांव निवासी रवि कुमार है. घायल पत्रकार को आनन-फानन में इलाज के लिए हरनौत पीएचसी में भर्ती कराया गया. इस दौरान पत्रकार रवि कुमार ने बताया कि, वह गांव में ही घर के बाहर दरवाजे पर पड़ोसियों के साथ बैठा हुआ था. तभी नारायण यादव का पुत्र मल्लू यादव अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ वहां आया और कुछ बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया. जैसे ही वह वहां पहुंचे मल्लू यादव ने अपने भाई की एक खबर छापने का आरोप लगाकर उन्हें गोली मार दी. घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. गनीमत यह रही कि गोली पत्रकार के पैर में लगी है.

दरअसल, मल्लू यादव का भाई पेट्रोल पंप लूट के मामले में जेल में बंद है, जिसकी खबर अखबार में छपी थी. मल्लू यादव और पत्रकार रवि कुमार दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. इसी खबर छपने को लेकर मल्लू यादव ने खुन्नस में इस घटना को अंजाम दिया है. वहीं, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. मामले में हरनौत थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा ने बताया कि, पुलिस जांच में जुट गई है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

