मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करजा थाना (Karja police station in Muzaffarpur) क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत (Three killed in road accident in Muzaffarpur) हो गई. तीनों मृतकों में दो युवक करजा थाना क्षेत्र का एवं एक सरैया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. तीनों मृतकों की पहचान लखविंदर राय के पुत्र और रामबाबू राय के पुत्र के रूप में हुई है. दोनों करजा थाना क्षेत्र के निवासी थे.

वहीं, तीसरा रामबाबू राय का भांजा सरैया निवासी बताया जाता है. करजा थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि देर रात सड़क दुर्घटना हुई थी. इसमें बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है. परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. परिवार में मातमी माहौल है. लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी है.

