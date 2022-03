पटना: राजधानी पटना की सड़कों पर तेज रफ्तार का कहर (Road Accident in Patna) लगातार जारी है. सड़क दुर्घटना में मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. ताजा घटना में एक ही परिवार के सात लोग जख्मी (Many Injured in Road Accident in Patna) हो गए. पूरी घटना पटना से सटे बिहटा थाना इलाके की है. जहां शुक्रवार को बिहटा-मनेर NH30 मेन सड़क पर कोरहर गांव के पास ट्रक और टेंपो की आमने-सामने की टक्कर में टेंपू में सवार चालक सहित सात लोग जख्मी हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार, आसपास के लोग मौके पर जब तक पहुंचते तब तक ट्रक का ड्राइवर घटना स्थल से फरार हो गया. हालांकि भाग रहे ट्रक के खलासी को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. टेंपू में सवार सभी घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने रेफरल अस्पताल बिहटा लाया जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सात लोगों में से पांच को इलाज के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया.

घटना की सूचना मिलने के बाद बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक चालक और खलासी दोनों शराब के नशे में थे और काफी तेज गति से ट्रक को मनेर से बिहटा की ओर ले जा रहे थे. टेंपू में सभी सवार एक ही परिवार के थे, जो बिहटा के बभनलई गांव से अपने परिवार के श्राद्ध कर्म से लौटकर देवकुली मुसहरी जा रहे थे. इसी दौरान कोरहर गांव के पास मनेर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी. हादसे में दो बच्चों का स्थिति काफी गंभीर है.



'बिहटा थाना क्षेत्र के कोरहर गांव के पास ट्रक और टेंपो की टक्कर हुई. जिसमें करीब सात लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक के खलासी को पकड़ लिया गया है. फिलहाल दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.' - ऋतुराज सिंह, बिहटा थानाध्यक्ष

