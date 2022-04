मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव (Bochahan assembly by election) के लिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया. इसके लिए 12 अप्रैल को वोटिंग (Voting in Bochahan on April 12) होगी. इस सीट पर बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है. बीजेपी की ओर से एनडीए समर्थित प्रत्याशी पूर्व विधायक बेबी कुमारी (NDA Baby Kumari) मैदान में हैं. वहीं वीआईपी ने डॉक्टर गीता कुमारी (VIP Geeta Kumari) को उतारा है. आरजेडी ने अमर पासवान (RJD Amar Paswan) पर भरोसा जताया है. बोचहां उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला (Triangular contest in Bochhan by-election) होने की पूरी संभावना है. यह चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो गयी है.

रविवार को चुनाव प्रचार थम जाने के बाद सभी प्रत्याशी और उनकी पार्टी के नेता अब जोड़-घटाव और सामाजिक समीकरण पर माथापच्ची करने में जुट गये हैं. इसके साथ ही मतदान से पहले अंतिम कुछ घंटों में निजी तौर पर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है. चुनाव प्रचार थमने के अगले दिन सुबह से ही प्रत्याशी, उनके समर्थकों और कार्यकर्ता काफी हैं. वे किसी प्रकार से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक जाकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

सामाजिक समीकरण के अनुसार रणनीति: बोचहां विधानसभा क्षेत्र में वोटों के समीकरण को देखते हुए सभी प्रत्याशी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं. इस सीट की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4,25,473 है. यहां 96.45% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. 3.55% ही शहरी आबादी है. इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,54,247 है. इसमें से 53.16% पुरुष और 46.84% महिला मतदाता हैं. यहां के सामाजिक समीकरण को देखते हुए सभी पार्टियों ने उसी हिसाब चुनाव प्रचार भी किया.

यहां से 9 बार विधानसभा पहुंचे रमई राम: बिहार बड़े नेताओं में शामिल रहे रमई राम बोचहां सीट से कुल 9 बार विधानसभा पहुंचे. वे तीन बार राजद के टिकट, एक बार जेडीयू के टिकट, दो बार जनता दल के टिकट और इसके अलावा तीन अन्य दलों के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. वे 5 बार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे. साल 2015 और 2020 में लगातार दो बार उन्हें पटखनी मिली. 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी ने परास्त किया. वहीं 2020 में विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान के हाथों उन्हें हार मिली.

350 बूथों पर होगी वोटिंग: बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. करीब 1500 मतदान कर्मी इन बूथों पर वोटिंग कराएंगे. आज सभी मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी उप-चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच जायेंगे. बोचहां उप-चुनाव के लिए सभी 350 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं. 10 फीसदी रिजर्व के साथ कुल 385 पीठासीन पदाधिकारी, 350 पी वन, इतने ही पी टू व पी थ्री के अलावा 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे.

पिछले दो चुनावों के परिणाम: बोचहां विधानसभा सीट पर हुए पिछले दो चुनावों की बात करें तो यह सीट बीजेपी और एनडीए के पास ही रही है. 2020 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां सीट एनडीए गठबंधन में बीजेपी के खाते में गयी थी. बीजेपी ने यह सीट मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ॉको दे दी. मुसाफिर पासवान इस चुनाव में वीआईपी के प्रत्याशी थे. तब बोचहां में कुल 42.62 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. मुसाफिर पासवान ने राजद के रमई राम को 11 हजार 268 वोटों के अंतर से हरा दिया था.

2015 के विधानसभा चुनाव में बेबी कुमारी ने बोचहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थीं. बेबी कुमारी ने नौ बार के विधायक रमई राम को 24 हजार 130 वोटों के अंतर से हराया था. चुनाव जीते के बाद बेबी कुमारी बीजेपी में शामिल हो गई थीं. मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है. अब यहां का पूरा सियासी समीकरण ही बदला हुआ है.

16 अप्रैल को होगी काउंटिंग: बोचहां उप-चुनाव के लिए, कल 12 अप्रैल को वोटिंग होगी. 16 अप्रैल को उप-चुनाव का नतीजा आएगा. भले ही एक सीट के लिए चुनाव उपचुनाव हो रहा है. इसके परिणाम से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन राजनीतिक रूप से इसे काफी अहम माना जा रहा है.

