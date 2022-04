पटना: बोचहां विधानसभा उपचुनाव (Bochaha Assembly By Election)के लिए प्रचार का शोर थम गया है. रविवार की शाम छह बजे बोचहां में चुनाव प्रचार समाप्त (Election Campaign Ends in Bochaha) हो गया. 12 अप्रैल को यहां मतदाता वोट डालेंगे. उपचुनाव में तीन महिला समेत 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है. अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी समेत तमाम दिग्गजों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा.

बोचहां में चुनाव प्रचार थमा: निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी रविवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है. अंतिम दिन एक ओर जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अमर पासवान के लिए वोट मांगा (Tejashwi Yadav Campaigns for Amar Paswan), वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेबी कुमारी के लिए वोट मांगा (Nitish Kumar campaigns for Baby Kumari). उधर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने गीता कुमारी के लिए प्रचार किया (Mukesh Sahani campaigns for Geeta Kumari).

चुनावी मैदान में 13 उम्मीदवार: बोचहां विधानसभा उपचुनाव में तीन महिला और 10 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें आरजेडी की ओर से अमर कुमार पासवान, वीआईपी की गीता कुमारी, बीजेपी की बेबी कुमारी, कांग्रेस प्रत्याशी तरूण चौधरी और एआईएमआईएम की रिंकी देवी सहित अन्य हैं. हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी की बेबी कुमारी, आरजेडी के अमर पासवान और वीआईपी की गीता कुमारी के बीच माना जा रहा है.

12 को वोटिंग, 16 को मतगणना: आपको बता दें कि 12 अप्रैल को बोचहां में मतदान (Voting in Bochaha on April 12) होगा, जबकि 16 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक बोचहां उपचुनाव को लेकर करीब 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है. 1250 मतदाताओं से अधिक मतदाता वाले बूथों के साथ ही सहायक मतदान केंद्र का गठन किया गया है. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा. सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट भी जोड़े जाएंगे.

मुसाफिर पासवान के निधन से सीट खाली: बोचहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन 24 नवंबर को हो गया था. वो वीआईपी से विधायक थे. पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन में वीआईपी को मिली थी. मुसाफिर पासवान विधायक बने थे. उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी. मुसाफिर पासवान का सभी दलों के नेताओं से बेहतर संबंध था. उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रमई राम को 11,268 वोटों के मार्जिन से हराया था. इससे पहले मुसाफिर साल 2005 में आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे. इस विधानसभा क्षेत्र में 22 प्रखंड में 285 मतदान केंद्र हैं, उसमें 12 अप्रैल को मतदान होना है. 16 अप्रैल को चुनाव परिणाम घोषित होंगे.

