मधुबनी: बिहार के मधुबनी में कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination in Madhubani) के पांचवें चरण में अब किशोरों का टीकाकरण (Vaccination of Teenagers in Madhubani) सोमवार से किया जाएगा. इसको लेकर, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन के अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी निबंधन की सुविधा किशोरों को दी जाएगी. जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एसके विश्वकर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सूची उपलब्ध करा दी गई है.

विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से अवगत करा दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिले में 15 से 18 साल के 1 लाख 60 हजार छात्रों को पंजीकृत बताया गया है. इधर, राज्य सरकार द्वारा मधुबनी जिले में 15 से 18 वर्ष के बीच उम्र के 3 लाख 48 हजार 830 किशोरों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ओमीक्रोन से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाएगा.

'15 से 18 वर्ष के बीच वाले किशोरों का 3 जनवरी से टीकाकरण किया जाएगा. पहले चरण में 3 जनवरी से सभी प्रखंड मुख्यालय में एक-एक टीकाकरण केंद्र बनाये गये हैं. जिला स्तर पर दो से तीन टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा. जहां, किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए सभी पीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है.' - डॉ एस.के. विश्वकर्मा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी



किशोरों के लिए निर्धारित लक्ष्य:- अंधराठाढ़ी 14,995, बाबूबरही 16,867, बासोपट्टी 13,539, बेनीपट्टी 28,056, बिस्फी 24,627, घोघरडीहा 14,990, हरलाखी 15,299, जयनगर 14,797, झंझारपुर 15,950, कलुआही 9,138, खजौली 11,255, खुटौना 16,515, लदनिया 13,681, लखनौर 13,069, लौकही 16,233, मधेपुर 20,463, मधवापुर 10,507, पंडोल 19,484, फुलपरास 13,002, राहिका 18,816, राजनगर 19,718, सदर हेड क्वार्टर 7,830. इन जगहों पर किशोरों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इनके ये आंकड़े हैं.

