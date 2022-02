मधुबनी: बिहार के मधुबनी में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Madhubnai) हैं. ताजा घटना में चोरों ने मंदिर (Theft in Temple in Madhubnai) को निशाना बनाया है. जीवछ माता मंदिर में चोरों ने चोरी कर ली. घटना कलुआही थाना के जीवछ नदी तट स्थित जीवछ माता मंदीर की है. जहां जीवछ माता प्रतिमा के मुकुट से डेढ लाख का मांग टीका अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली. मंदिर के पुजारी योगिंदर सहनी ने बताया कि रोज की भांति वह गुरुवार की रात 8 बजे के करीब खाना खाकर गेट लगाकर मंदिर परिसर में सो गए.

शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे जब सोकर जगे तो मंदिर गेट का ताला लगा हुआ था. मिली जानकारी के अनुसार, पुजारी दैनिक क्रिया कर जीवछ नदी में स्नान करने चले गए. स्नान करके मंदिर में पहुंचे तो देखा कि जीवछ माता प्रतिमा मुकुट से मांग टीका गायब था. पुजारी ने प्रतिमा के अगल-बगल मांग टीका की काफी खोजबीन की लेकिन मांग टीका कहीं नहीं मिला. चोरी की घटना के बाद पुजारी ने सहनी समाज एवं कमेटी के लोगों को चोरी की जानकारी दी. कलुआही थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राज देव को मंदिर में चोरी होने की जानकारी दी गई.

जीवछ मंदिर के देखरेख कर्ता जगन्नाथ सहनी एवं सहनी समाज के लोगों ने बताया कि जीवछ नदी तट पर जीवछ माता का मंदिर 10 वर्ष पूर्व में बना है. मंदिर का निर्माण सहनी समाज के चंदा एवं सहयोग से किया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि जीवछ माता मंदिर परिसर में साल में एक बार गंगा दशहरा में तीन दिवसीय पूजा धूमधाम से किया जाता है. सहनी समाज के लोगों एवं आमजन के द्वारा मंदिर में खूब चढ़ावा चढ़ाया जाता है. जिससे मंदिर की देखरेख एवं व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चल रहा है.

थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राजदेव ने बताया कि जीवछ माता मंदिर में चोरी होनी की जानकारी उन्हें मिली है. मामले की जांच की जाएगी. अज्ञात चोर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सामान बरामद कर. जेल भेजा जाएगा.

