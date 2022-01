कटिहार: अब लगभग साफ हो चुका है कि बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) में आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा (No Alliance Between RJD and Congress). नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया है कि आरजेडी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को तैयार है. इधर, राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से हमारी पार्टी के बड़े नेताओं की बातचीत हो चुकी है. अब बिहार के कांग्रेस नेताओं का बयान ठीक नहीं है. कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है.

दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव और पूर्व केन्द्रीय मंत्री तारिक अनवर (Congress General Secretary Tariq Anwar) ने कहा हैं कि कोई गठबंधन जबरदस्ती थोपा नहीं जाता. जो भी होगा, वह गठबंधन में शामिल पार्टियों की सहमति से होगा. उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और आरजेडी के नेताओं से सीधी बात नहीं हुई है. अंतिम फैसला उसके बाद ही होगा. कटिहार के राजेन्द्र आश्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD supremo Lalu Prasad Yadav) की इच्छा थी कि एमएलसी चुनाव आरजेडी के साथ कांग्रेस मिलकर लड़े. यह ऑन रिकॉर्ड हैं.

उपचुनाव के बाद लालू यादव ने कहा था कि हमारा गठबंधन अभी भी कायम हैं. अब उनके निभाने की बात है. जहां तक मेरा सवाल हैं तो हमने कभी नहीं कहा कि गठबंधन समाप्त हो गया है. कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि यदि गठबंधन कायम रहता हैं कि तो कांग्रेस का दावा एक तिहाई सीटों पर होगा क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन में रहकर चुनाव हुआ था तो उस समय जेडीयू भी गठबंधन में था. आरजेडी और जेडीयू को दस-दस और कांग्रेस को चार सीटें मिली थीं. अब जेडीयू गठबंधन में नहीं हैं तो कांग्रेस का एक तिहाई सीटों पर दावा बनता हैं.

