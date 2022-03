गया: बिहार के गया में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां खिजरसराय थाना इलाके के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (molestation in gaya) का विरोध करने कीमत दो महिलाओं को अपनी जान (Crime in Gaya) देकर चुकानी पड़ी. आरोपी ने एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित दो महिलाओं की चाकू से हमला कर हत्या (Two women murdered in Gaya) कर दी. जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई. मरने वाली महिलाओं की पहचान खिराज सराय थाना क्षेत्र के अकौनी गांव निवासी सुशीला देवी (45) और कुमन देवी (35) के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची मामले की छानबीन में जुट गई.

शिकायत करने के दौरान किया हमला: बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण के घर उनके रिश्तेदार की बेटी आई थी. नाबालिक लड़की सुबह शौच के लिए खेत में गई थी. आरोप है कि इसी दौरान गांव के युवक मुकेश कुमार ने युवती के साथ छेड़खानी की. युवती ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की. बच्ची की शिकायत सुनने के बाद घर की दो औरतें आरोपी मुकेश के घर शिकायत लेकर पहुंचीं. जानकारी के मुताबिक, दोनों महिलाएं मुकेश के पिता से शिकायत कर ही रही थीं, इसी दौरान आरोपी चाकू लेकर निकला. दोनों महिलाएं मुकेश के हाथ में चाकू देखकर भागने लगीं. मुकेश ने पीछाकर दोनों महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया. उसने दोनों पर कई वार किए और फरार हो गया.

अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत: आनन-फानन में ग्रामीण दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपी मुकेश ने अपने भाई और अन्य परिजनों की मदद से दोनों महिलाओं की हत्या की है. गया के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

