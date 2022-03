वैशाली: जिले के लालगंज में अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है. निर्माणाधीन मकान में सोये अधिवक्ता पुत्र की गोली मारकर हत्या (Advocate Son Shot Dead By Criminals In Vaishali) कर दी गयी, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है. घटना की जानकारी अहले सुबह लोगों को हुई. जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. घटना लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है. मृतक की पहचान जलालपुर गांव निवासी अधिवक्ता गणेश शुक्ला के बीस वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार (Murder In Vaishali ) के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ राघव दयाल ( Sdar SDPO Raghav Dayal On Vaishali Murder Case), लालगंज थाना के एसआई सुनील कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के संदर्भ में जानकारी ली. मृतक के परिजन का कहना है कि पूर्व के विवाद को लेकर अपराधियों ने देर रात हत्या की इस घटना को अंजाम दिया है. इससे पहले भी अभिषेक पर हमला हुआ था जिसमें उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी. मृतक के पिता ने बताया देर रात लगभग एक बजे अपराधियों ने गोली मारी और फरार हो गए. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

"रात को खाना खाकर बेटा सो गया था. पहले से ही संदेह था कि अपराधी मारने की योजना बना रहे हैं. छोटा बेटा पढ़ने चला गया. पहले भी अपराधियों ने मारकर बेटे का हाथ पांव तोड़ दिया था. रात को अपराधियों को भागते हुए मैंने देखा था. करीब 1 बजे काफी हलचल देखने को मिल रही थी."- गणेश शुक्ला, मृतक के पिता

