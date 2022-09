गया: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Bihar) हो रही है. तस्करों द्वारा आये दिन नए-नए तरीके इजात किये जा रहे हैं. गया में आर्मी वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब (liquor recovered from army vehicle in Gaya)की खेप बरामद की गई है. जब्त शराब गोवा निर्मित बताई जा रही है. पुलिस की कार्रवाई को देख आर्मी जिप्सी में सवार रहे सभी तस्कर कूदकर भाग निकले .पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुएसे भारी मात्रा में शराब की बरामद की गई (Liquor recovered from army vehicle) है.

डोभी और बाराचट्टी थाना की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई: जानकारी के अनुसाार डोभी और बाराचट्टी थाना की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आर्मी जीप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है. वहीं इस कार्रवाई के दौरान कथित आर्मी वाहन में सवार सभी तस्कर मौके से भागने में सफल रहें. पुलिस ने शराब के अलावे कई नंबर प्लेट भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है, कि राज्यों के हिसाब से नंबर प्लेट को चेंज कर दिया जाता था. फिलहाल पुलिस आर्मी वाहन के संबंध में पूरा डिटेल्स खंगाल रही है.







नेशनल हाईवे 2 पर चली कार्रवाई: पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर डोभी और बाराचट्टी थाने की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एनएच 2 गुरुद्वारा के पास से शनिवार की सुबह को मारुति सुजुकी कंपनी के आर्मी जीप पर लदे दो ट्रंक और दो ट्रॉली बैग में रखें गोवा निर्मित स्टार ब्लू कंपनी के 750 एमएल का 131 बोतल और 375 एमएल का 258 बोतल कुल 195 लीटर प्रतिबंधित अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जो कुल 389 बोतल हैं. कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखकर चलते वाहन से चालक और तस्कर कूदकर भागने में सफल रहे. जब्त सेना के वाहन से 5 विभिन्न नंबरों का नंबर प्लेट बरामद किया गया है.







राज्य बदलने के बाद चेंज कर देते थे नंबर प्लेट : डोभी थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नंबर प्लेट का उपयोग राज्य बदल जाने के बाद किया जाता था, जिससे पुलिस को किसी प्रकार का कोई शक न हो. पुलिस के द्वारा जब्त की गई आर्मी वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है. वहीं उत्पाद अधिनियम के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.









"आर्मी वाहन से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है. शराब गोवा निर्मित है. सवार तस्कर मौके से वाहन से कूदकर भागने में सफल रहे. कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद किए गए हैं, जिससे आशंका है कि बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी का काम किया जाता होगा. पुलिस इस मामले में डिटेल्स खंगाल कर आगे की कार्रवाई कर रही है." - अजय कुमार , डोभी थानाध्यक्ष

बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी: बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Complete liquor ban in Bihar) लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागू कर दिया था. सीएम नीतीश कुमार (cm Nitish Kumar) ने राजस्व के भारी नुकसान को दरकिनार करते हुए अपराध और घरेलू हिंसा को कम करने के मकसद से ये कदम उठाया था. लेकिन प्रदेश में देसी और विदेशी शराब धड़ल्ले से बिक रही है.

