गया: बिहार के गया नगर निगम (Gaya Municipal Corporation of Bihar) द्वारा जनहित में निर्माणाधीन योजनाओं (Under Construction Projects in gaya) का मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव व नगर आयुक्त सावन कुमार सहित कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया. इस दौरान उक्त लोगों द्वारा गांधी मैदान में बन रहे ओपन जिम, चिल्ड्रन पार्क व नैली गांव के समीप डंपिंग यार्ड का भी निरीक्षण किया गया. इस दौरान वहां मौजूद कर्मियों और अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिये गये.

इस मौके पर मेयर गणेश पासवान ने कहा कि गया निगम द्वारा जनहित में कई योजनाए शुरू गई हैं. इनका निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. उक्त योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए निरीक्षण किया गया है. उन्होंने कहा कि गया-बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर चिल्ड्रन पार्क का निर्माण (Childrens Park on Gaya-Bodh Gaya main road) कराया जा रहा है. अक्सर यह देखा गया है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ (burden of education on children) ज्यादा रहता है. ऐसे में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि छुट्टी के दिन बच्चे अपने अभिभावकों के साथ चिल्ड्रन पार्क में आकर आनंद कर सकें. उनका मानसिक तनाव कम हो.

गया में निर्माणाधीन परियोजनाओं निरीक्षण करते मेयर व अन्य

इसके अलावा यह देखा गया कि शहरवासियों के लिए कहीं व्यायाम की व्यवस्था नहीं है. इसे लेकर गांधी मैदान में ओपन जिम (Open Gym at Gandhi Maidan Gaya) बनाया जा रहा है. जहां शहर के लोग आकर व्यायाम कर सकें. उन्होंने कहा कि इसके अलावा नगर निगम द्वारा सफाई के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं. हमारा यह प्रयास होगा कि आने वाले समय में पूरे देश में गया शहर सफाई के क्षेत्र में 150वां रैंक लाये. इसके लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी दिन-रात लगे हुए हैं.

वहीं, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि गांधी मैदान स्थित ओपन जिम में व्यायाम के लिए कई उपकरण लगाए गए हैं. साथ ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया जा रहा है. कार्य लगभग अंतिम चरण पर है. हरित पट्टी में बन रहा जिम करीब आधा किलोमीटर का है. ओपेन जिम में रोशनी को लेकर हेरिटेज लाइट लगाई गई है. इससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिलेगी व दूर से खूबसूरत दिखेगा. जिम में लग रहे उपकरणों में डबल स्काई वॉकर, डबल एयर वॉकर, ट्रिपल बेल्ट ट्रविस्ट, शोल्डर फिल, सीट एंड पूल सहित कई उपकरण शामिल हैं. लोहे के उपकरण होने से इसे लोग नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेंगे. साथ ही पाथ-वे, शौचालय, प्याऊ सहित अन्य सुविधाएं सुलभ रहेंगी. शहरवासियों के लिए ओपेन जिम व चिल्ड्रेन पार्क निःशुल्क रहेगा.

उन्होंने कहा कि 33 साल के जमा कचरे को निगम द्वारा निष्पादित कर जैविक खाद्य तैयार किया जा रहा है. दो साल पूर्व हमने यह संकल्प लिया था कि पहाड़ बने गया में कचरे का निष्पादन (waste disposal in Gaya) किया जाएगा. उस समय लगा था कि यह सपना कैसे पूरा होगा? लेकिन हम सब का दिन-रात मेहनत, लगन व विश्वास से सपने को साकार कर दिखाया है. जल्द ही कचरे से ईंट व रस्सी तैयार भी किए जाएंगे. मरे हुए जानवरो के लिये कृमिशन के लिए मशीन लगाए जाएंगे. कचरे की निगरानी के लिए सभी घर के बाहर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे. इसके अलावा एक सप्ताह बाद गया शहरवासी रुक्मिणी तालाब में नौका विहार का भी लुप्त उठाएंगे. इस मौके पर पार्षद विनोद यादव, अशोक कुमार, सफाई प्रभारी सह नोडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता दिनकर प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे.

